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وزير الخارجية: لا مؤشرات من إسرائيل على وقف الحرب وأولويتنا تقليل التصعيد - جريدة الوطن السعودية

1/16/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن أولوية المملكة إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي بالمنطقة، مشددا على ضرورة التركيز على المعاناة في قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي في دافوس، أن المملكة تحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، وأنه ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات.
وأعرب عن قلقه بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشددا على أن الأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد.
وشدد بن فرحان على أن وقف إطلاق النار نقطة بداية لتحقيق العدالة من أجل الفلسطينيين، معتبرا أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري.
وقال: "أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، ولا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد".

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