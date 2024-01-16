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شركة شل تعلق عمليات الشحن عبر البحر الأحمر - جريدة الوطن السعودية

1/16/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء أن شركة "شل" النفطية علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف من زيادة التصعيد بين الحوثيين والغرب.
وأوضحت الصحيفة: "لقد علقت شركة النفط البريطانية العملاقة شل جميع الشحنات عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى".
هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية يوم أمس، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق نحو حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر من قبل مليشيا الحوثي في اليمن.
كما أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد 76 ميلا بحريا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.
وتواصل تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر الصعود ما يشكل تحديا للتجارة العالمية. فيما أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها وحولت مسار سفنها بعيدا عن مياه البحر الأحمر.

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