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بيونغ يانغ تلغي فكرة التوحيد مع الجنوب وسيئول تحذر سنرد أضعافا على أي استفزاز

1/16/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن أي انتهاك من جانب كوريا الجنوبية «ولو حتى لميليمتر واحد» من أراضي بلاده سيشعل حربا بين الجانبين، في تحذير يأتي إثر حل بيونغ يانغ الوكالات الحكومية المكلفة بملف إعادة التوحيد بين البلدين.
وقال كيم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية امس إنه «إذا انتهكت جمهورية كوريا ولو حتى ملم واحد من أراضينا أو مجالنا الجوي أو البحري، فسيعتبر ذلك استفزازا للحرب».
وذكر الزعيم الكوري الشمالي بأن بلاده لا تعترف بخط الحد الشمالي الذي يمثل عمليا الحدود البحرية بين البلدين.
وأتى تحذير كيم بعيد إعلان الوكالة أن البرلمان الكوري الشمالي حل رسميا الوكالات الحكومية المكلفة بمسائل تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الجنوب.
وبحسب الوكالة الكورية الشمالية، فقد نص القرار الذي تبنته الهيئة على أن «الدولتين الأكثر عدائية واللتين هما في حالة حرب تخوضان الآن مواجهة حادة في شبه الجزيرة الكورية»، بحسب الوكالة الكورية الشمالية.
كذلك، نص القرار على أن «إعادة توحيد كوريا لا يمكن تحقيقها أبدا مع جمهورية كوريا».
بدوره، حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول من أن بلاده سترد «أضعافا مضاعفة» على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، الجارة التي تمتلك السلاح الذري.
وقال يون خلال جلسة للحكومة بث وقائعها التلفزيون امس إنه «إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز، فسنرد عليه أضعافا مضاعفة»، مشددا على أن جيش بلاده لديه «قدرات رد ساحقة».
وأتى هذا التصعيد بعد أسابيع على اعتبار الزعيم كيم جونغ أون أن مواصلة السعي لمصالحة مع الجنوب كانت «خطأ يجب ألا نكرره».
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد في هذا العام، واستدعى إطلاق بوينغ يانغ قمرا صناعيا تجسسيا تعليق سيئول اتفاقا عسكريا أبرم في العام 2018 كان يرمي إلى نزع فتيل التوتر.
ومؤخرا، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي «خطأ».
وقال كيم في اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم «أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا «العدو الأسوأ»... أشخاصا نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره».
وينص دستور كل من الكوريتين على السيادة على شبه الجزيرة كاملة.
واعتبر محللون أن الإجراءات التي اتخذتها بيونغ يونغ «غير حذرة» وتخالف النهج الذي اتبعته لسنوات.
وقال الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني شو هان بوم «كانت كوريا الشمالية تقول لشعبها على مدى عقود إن استكمال الثورة يعني إعادة التوحيد، وأن رغبة كيم إيل سونغ هي إعادة التوحيد»، في إشارة إلى مؤسس كوريا الشمالية.
وأضاف لوكالة فرانس برس «الآن (كيم جونغ أون) ينكر كل ما قام به أسلافه».

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