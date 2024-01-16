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السودان يجمد التعامل مع إيغاد لعدم التنسيق المسبق بشأن الأزمة الراهنة

1/16/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخرطوم تجميد التعامل مع الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيغاد» بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.
وأبلغت وزارة الخارجية السودانية جمهورية جيبوتي، باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لـ «إيغاد»، قرار «حكومة جمهورية السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع إيغاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان».
وفي رسالة مكتوبة تسلمتها جيبوتي أمس، أرجعت الحكومة السودانية قرارها إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبتها هيئة إيغاد «بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيغاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم غد الخميس 18 يناير 2024 دون التشاور مع السودان».
وأشارت الخارجية السودانية في رسالتها إلى دعوة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة في كمبالا، واعتبرتها «سابقة خطيرة في تاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية. الأمر الذي يعتبره السودان انتهاكا لسيادته، فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية».

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