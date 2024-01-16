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حرب غزة تهيمن على دافوس وإسرائيل تسعى لإنهاء العمليات المكثفة

1/16/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتمكن من الحد من قدرة صواريخ المقاومة الفلسطينية على استهداف المستوطنات والمدن الاسرائيلية، في وقت احتلت الحرب على غزة حيزا كبيرا من نقاشات الجلسات الحوارية في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا.
ووسط القصف المكثف، دارت معارك ضارية وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قتلت جنودا إسرائيليين. وأطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه نحو 19 بلدة بغلاف غزة والنقب الغربي، وأصيب مبنى بمدينة نتيفوت بشكل مباشر.
يأتي ذلك في وقت سحبت فيه إسرائيل جانبا من قواتها تمهيدا لتقليص عملياتها العسكرية إلى حد كبير في القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وتعليقا على الهجوم الصاروخي، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير إن «سحب الجيش من مراكز حماس بغزة خطأ فادح وخطير وسيكلفنا خسائر بشرية». واعتبر أن «وابل الصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش يثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية».
في المقابل، واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق عدة لاسيما في جنوب قطاع غزة، بعد إعلان إسرائيل أن مرحلة العمليات «المكثفة» في الجنوب «ستنتهي قريبا».
وقصف الطيران الإسرائيلي منطقة خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع وحيث تتركز العمليات البرية والغارات الجوية منذ أسابيع.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه عند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من 100 يوم «أوضحنا أن مرحلة العمليات المكثفة ستستمر لنحو 3 أشهر».
وأضاف: «هذه المرحلة تشارف على نهايتها في شمال قطاع غزة. في الجنوب، سنتوصل إلى ذلك وسينتهي الأمر قريبا»، مضيفا: «يقترب الوقت الذي سننتقل فيه إلى المرحلة التالية»، من دون تحديد إطار زمني. ويأتي ذلك، بعدما صادقت الحكومة على ميزانية معدلة للعام 2024 تتضمن نفقات إضافية بقيمة 15 مليار دولار لتغطية كلفة الحرب.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أمس الأول، مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم. ونشرت شريط فيديو لا يتضمن أي مؤشر إلى تاريخ تصويره، تظهر فيه امرأة هي أيضا رهينة تقول وبدت عليها علامات الخوف، إن رجلين كانا محتجزين معها قتلا.
وفي غياب أي إشارة إلى وقف التصعيد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجددا لـ «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في غزة، مشددا على أن ذلك ضروري «لوصول المساعدات إلى المحتاجين إليها» في القطاع وكذلك «لتيسير الإفراج عن الرهائن». وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك من «خطر مجاعة» و«تفشي أمراض فتاكة» في القطاع، لاسيما في فصل الشتاء.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24285 قتيلا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال. كما أفادت الوزارة في بيان بإصابة 61154 شخصا بجروح فيما مازال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة في وقت عزز فيه الاحتلال انتشاره العسكري هناك، بعد أن حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع بات على شفا الانفجار.
وقتل 3 فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في طولكرم ودورا. وقتل فلسطيني رابع قرب الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي بعد أن «ألقى قنبلة حارقة» على جنود إسرائيليين، وفقا للجيش.
سياسيا، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن شحنات الغاز الطبيعي المسال ستتأثر بالهجمات التي تبلبل حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وقال آل ثاني أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية إن «الغاز الطبيعي المسال.. على غرار أي شحنات تجارية أخرى. سيتأثر بذلك»، في إشارة إلى التوتر القائم في منطقة البحر الأحمر عقب استهداف الحوثيين اليمنيين سفنا تجارية عدة تضامنا مع قطاع غزة.
واعتبر أنه لمعالجة انعدام الأمن المتزايد يجب معالجة «القضية المركزية» في غزة.
ووصف رئيس الوزراء القطري الأزمة في البحر الأحمر بأنها «التصعيد الأخطر في الوقت الحالي لأنه لا يؤثر على المنطقة فحسب، بل يؤثر على التجارة العالمية أيضا».
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استمرار الوساطة القطرية المشتركة لوقف الحرب على غزة فورا.
وطالب المجتمع الدولي بأن يتخذ قرارا واضحا لوقف الحرب في غزة فورا، مشددا على أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر بالبحر الأحمر.
وقال: لا يمكن التعامل مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في غزة. وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن حل للتوترات في المنطقة إذا تجاهلنا وضع الحرب في غزة.
وشدد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة.
من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق بلاده تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام، مشيرا إلى أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية.
وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى دافوس، قال بن فرحان إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.
وأضاف بالقول: «لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.. وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة».
وقال إن «الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة». وفي البحر الأحمر أيضا، أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلا بحريا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.
وأوضحت «أمبري» أن السفينة التي زارت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيرت مسارها بعد الاستهداف.

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