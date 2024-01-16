Tuesday, 16 January 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توتر ديبلوماسي بين بغداد وطهران بعد الضربات الإيرانية في كردستان

1/16/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات في إقليم كردستان شمالي العراق إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي.
وذكر جهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم في بيان أمس أن ثلاث طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الموجودة في مطار أربيل الدولي، مشيرا إلى أن هذه الطائرات تم تدميرها وإسقاطها.
وبالتوازي، استدعت بغداد سفيرها في طهران للتشاور، ونددت بضربات إيرانية بصواريخ باليستية استهدفت إقليم كردستان شمال العراق مساء امس الأول، وضعتها ايران في إطار «الحق المشروع» في الدفاع عن أمنها بعد هجمات طالتها في الآونة الأخيرة.
واعتبرت الخارجية العراقية في بيان أن الضربات الايرانية «عدوان على سيادة العراق وأمن شعبه»، مؤكدة أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية» بما فيها «تقديم شكوى إلى مجلس الأمن» الدولي. كما استدعت الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبوالفضل عزيزي حيث سلمته مذكرة احتجاج، أعربت فيها عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة» معتبرة أنه «انتهاك صارخ لسيادة العراق».
بدوره، ندد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بـ «هذه الجريمة ضد الشعب الكردي»، ودعا بغداد إلى اتخاذ «موقف صارم ضد هذا الانتهاك للسيادة العراقية»، مطالبا أيضا المجتمع الدولي «بوضع حد لهذه الهجمات الوحشية على شعب كردستان الأبرياء».
أما في طهران، فأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ايران «لن تتردد في استخدام حقها المشروع للتعامل الرادع مع مصادر تهديد الأمن القومي والدفاع عن أمن مواطنيها». وأعلن الحرس الثوري مساء أمس الاول أنه استهدف بصواريخ باليستية «مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة»، مؤكدا تدمير مقر لجهاز «الموساد» الاسرائيلي في إقليم كردستان.
واوضح الحرس الثوري في بيان «ردا على الأعمال الشريرة الأخيرة للكيان الصهيوني والتي أدت إلى مقتل قادة من الحرس الثوري ومحور المقاومة، فقد تم استهداف وتدمير أحد المقرات الرئيسية للموساد الصهيوني في إقليم كردستان العراق».
وقد نددت كل من المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون والمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بـ «سلسلة الضربات المتهورة وغير الدقيقة»، مؤكدين أنه «لم يتم استهداف أي طواقم أو منشآت أميركية» في كردستان.
ونددت فرنسا بالضربات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني في كردستان، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن «مثل هذه الأعمال تسهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف».

MENAFN16012024000130011022ID1107728954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث