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الاتحاد الأوروبي يضيف القيادي في حماس يحيى السنوار إلى قائمة الإرهاب

1/16/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدرج الاتحاد الأوروبي أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار على قائمة «الإرهاب» على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وبموجب ذلك، يتم تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه. وسبق للاتحاد أن صنف الحركة الفلسطينية منظمة «إرهابية».

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