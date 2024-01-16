الاتحاد الأوروبي يضيف القيادي في حماس يحيى السنوار إلى قائمة الإرهاب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أدرج الاتحاد الأوروبي أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار على قائمة «الإرهاب» على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وبموجب ذلك، يتم تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه. وسبق للاتحاد أن صنف الحركة الفلسطينية منظمة «إرهابية».
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