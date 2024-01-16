أفراح الغنام والروضان

أفراح الغنام والروضان
التاريخ
1/16/2024 2:33:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل عبدالعزيز أحمد الغنام وإخوانه بــزفـــاف ابـنـهــم عبدالعزيز فـــؤاد يوسف الغنام على كريمة مؤيد حمود روضان الروضان بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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