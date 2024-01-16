رئيس الحكومة وتجربة ((ناورو))

كانت مقالة نايف سالم على موقع «أساس» سببا في استرجاع او استدعاء ذكريات وأحداث في وطننا الكويت، فقد عاد الشيخ د.محمد الصباح مرة أخرى من الباب الكبير رئيسا لمجلس الوزراء بعد 13 عاما من خروجه من الحكومة مستقيلا.حقيقة لم يكن اختياره رئيسا للحكومة مفاجأة كبيرة بالنظر الى معطيات الوضع الحالي ونظرا لإمكانياته الاقتصادية والسياسية وعلاقاته الدولية المتميزة.فقد حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد في الاقتصاد ودراسات الشرق الاوسط، وقبلها درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كيرمونت في كاليفورنيا.وهو في الوقت ذاته الديبلوماسي القدير والخبير الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة تصل الى عشر سنوات وقبلها سفيرا لمدة 8 سنوات.الشيخ د.محمد الصباح دخل وخرج من الحكومة بسمعة نظيفة وعلاقات طيبة مع كل الاطراف والاطياف السياسية بالاضافة الى شبكة علاقات واسعة وقوية على المستويين الاقليمي والدولي وخاصة مع الولايات المتحدة الاميركية.نتذكر له الآن بعد ان تبوأ رئاسة الحكومة بتكليف من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد محاضرة كان قد ألقاها في جامعة الكويت منذ اكثر من عشر سنوات وتحديدا عام 2012 في اعقاب ما سمي في ذلك الوقت بثورات الربيع العربي، حيث فاجأ الطلبة في بداية المحاضرة بسؤالهم: هل سمع احدكم عن جزيرة ناورو؟في حينها، وكما توقع المحاضر، ان البعض لم يرد والبعض الآخر اجاب بالنفي.هنا بدأ الشيخ د.محمد الصباح بشرح معنى السؤال وكيفية الاستفادة من تجربة ناورو.وناورو هذه عبارة عن جزيرة واقعة بين هاواي واستراليا في المحيط الهادي، وكانت تعرف قديما باسم الجزيرة السعيدة او الجزيرة المبهجة، وتعد اصغر جمهورية مستقلة واصغر جزيرة على وجه الارض.وأسهب الشيخ د.محمد الصباح في بيان كيف كانت تلك الجزيرة من اغنى دول العالم، وكان مصدر ثروتها الوحيد يكمن في مناجم الفوسفات الذي تعتمد بشكل اساسي على تصديره.ومع قلة عدد السكان في الجزيرة كان دخل الفرد من اعلى المعدلات العالمية ولا يدفعون ضرائب ويحصلون على ارقى انواع التعليم والخدمات الصحية مجانا.وكان حوالي 95% من سكان الجزيرة يعملون بالقطاع الحكومي وبرواتب عالية جدا لا تتناسب مع ما يقومون به من اعمال، وقد افضى ذلك الى انتشار الفساد ثم جاءت الضربة القاصمة عندما انخفض سعر الفوسفات في الاسواق العالمية، فتدهور الدخل القومي وتحولت هذه الجزيرة الى واحدة من افقر دول العالم.هنا توقف الشيخ د.محمد الصباح قليلا حتى يستوعب الطلاب مغزى كلامه رابطا ذلك بمدى توافر النفط الذي مع فائدته يمكن ان يخلق ظروفا للفساد، وبعدها ألمح صراحة الى ان المسؤولية في الكويت ليست فقط على الحكومة وانما ايضا على المواطنين الذين يوافقون على النمط الاستهلاكي للدولة على حساب الدولة.ثم استرسل قائلا: لكن السؤال الأهم الآن: ماذا نحن فاعلون حتى لا ينتهي بنا المطاف الى حيث انتهى بسكان جزيرة ناورو؟وحقيقة ان هذه المحاضرة تعكس الرؤى السياسية الاقتصادية التي يمتلكها الشيخ د.محمد الصباح، لكن بالطبع هناك البعض سيقول ان النظريات شيء وتطبيقها على ارض الواقع شيء آخر، لاسيما في ظل التجارب الصعبة بل والمريرة في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.والملاحظ انه منذ بداية انتشار خبر التعيين لرئاسة الحكومة هناك ترحيب شبابي كبير نظرا الى شعبيته وعدم انخراطه في اي صراعات داخلية.ولكن، التحدي يكمن في اختيار اسماء اعضاء الحكومة التي من المرجح انها ستكون مختلفة جذريا عن سابقاتها، وسيتم تشكيلها على اساس التخصص والخبرة.ومن هنا تكمن اهمية الاستثمار في القوى البشرية وتنميتها وتأهيلها بصورة تواكب العصر، فالثروة الحقيقية للكويت تكمن في شبابها الواعد، فعلينا ان نشجعهم ونعطيهم الثقة في القيادة وان نقف جميعا خلفهم، لأن المستقبل لهم، وهم الذين يستطيعون خلق مجالات جديدة ومتنوعة للاستثمار وجذب رؤوس الاموال الاجنبية.حقيقة، فتح آفاق جديدة في الكويت منوط بهؤلاء الشباب وبانخراطهم في العالم الجديد بكل معطياته.لكن مع كل الاحوال، يبدو المستقبل مشرقا تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وهذا الاختيار من سموه للشيخ د.محمد الصباح لرئاسة اول حكومة في العهد الجديد نحلم جميعا معه ونستبشر بعهد جديد لكويتنا الحبيبة.

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