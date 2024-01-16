((عومة مأكولة ومذمومة))

لا يمكن أن يكون هناك مجتمع متكامل ومترابط ومتلاحم لا يوجد فيه وسائل إعلام، فالإعلام قديم قدم المجتمعات، ومنذ كان الإنسان يعيش في الكهوف استعمل وسائل الإعلام لإطلاع الآخرين على ما يحدث في بيئته، حيث كان يوصل المعلومة من شخص إلى آخر، وبعد أن تعلم اللغة والكتابة تعددت وسائل الإعلام وأصبحت عبر الصوت والكتابة والأغنية والصورة ثم المسرح.ومع بدايات القرن العشرين بدأ العالم يشهد ثورة في وسائل الإعلام تمثلت في ظهور الصحافة والإذاعة ثم التلفزيون وأخيرا الوسائل الإلكترونية «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن هذا التطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام وانتشارها السريع في كل أنحاء العالم قد أحال العالم إلى قرية كبيرة، وتعد وسائل الإعلام من أهم الضرورات لوجود أي مجتمع، وقد تأكد في عالم اليوم أن الاتصال الجماهيري ليس مجرد خاصية رئيسية للتطور التكنولوجي الذي أنجزته الإنسانية، بل هو أحد الأسس التي لا يمكن تصور الحياة من دونها، فهي تؤدي وظيفة مركبة تتصل بعمليات توصيل المعرفة وتكوين الاتجاهات وتشكيل المواقف.ويمثل الإعلام عنصرا مؤثرا في حياة المجتمعات باعتباره الناشر، والمروج الأساسي للفكر والثقافة، ويسهم بفاعلية في عملية تشكيل الوعي الاجتماعي للأفراد إلى جانب الأسرة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات المدنية، بل إنه في كثير من دول العالم أحد منتجي الثقافة، عن طريقه يتم التفاعل والتأثير الإنساني المتبادل، وفي السنوات الأخيرة اكتسبت وسائل الإعلام باختلافها أبعادا جديدة زادت من قوة تأثيرها على الأفراد والجماعات، وحظي موضوع وسائل الإعلام باهتمام العديد من المفكرين والأكاديميين والباحثين لما له من دور في إثارة الاهتمام بالقضايا والمشكلات المجتمعية المطروحة.ومن ثم فإن الإعلام لا يمكن أن ينفصل عن المجتمع أو النظام الاجتماعي، ففهم أي منهما لا يتم إلا بالرجوع إلى الآخر، فالعمليات الاتصالية الإعلامية هي عمليات اجتماعية تتأثر بباقي العمليات الاجتماعية الأخرى، وإن المؤسسات الإعلامية هي نظم اجتماعية تتأثر بباقي النظم الاجتماعية والسياق الاجتماعي العام.ولعل ما يؤكد أهمية تناول دور الإعلام في معالجة قضايا المجتمع المختلفة، هو أن وسائل الإعلام أصبحت سلاحا ذا حدين، فهي أولا: قوة إيجابية داخل المجتمع تعمل على تماسكه وتدعيم بنائه، كما تعبر عن قضاياه وتكشف عن ألوان الفساد والمحاباة والانحراف، وتساهم في دفع عجلة التنمية فيه.وثانيا: هي قوة سلبية إذا لم يحسن اســتخدامها، وذلك أنها قد تعمل على تخـــريب المجتمع، وتفـــتيته، وتحطيم معــنوياته، وتشويه شخصيته الوطنية بغرس قيم غريبة فاسدة، وبتقديم صور من النماذج الغريبة للاحتذاء.وبالتالي، إن تأثير وسائل الإعلام متعدد الأوجه والمجالات، على المعرفة والسلوك والاتجاهات والمواقف، وينعكس هذا التأثير على العلاقة الثنائية بين وسائل الإعلام والمجتمع.وقد أكد ماكلوهان على أن الوسيلة المهيمنة للاتصال غيرت السلوك البشري أكثر من الرسائل الفردية التي يحتويها الوسيط. وكان يقصد بذلك التأكيد على حقيقة أن وسائل الاتصال لا يمكن أن تكون محايدة إلا إذا كانت بأيدي أبناء البلد ورجالاته، وقد علق ماكلوهان ذات مرة بأن وسائل الإعلام «تخيف الناس».والله من وراء القصد!

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