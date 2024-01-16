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ارجع فوراً

1/16/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هل تعتقد أنك لم تسئ التصرف أو التقدير يوما؟ يستحيل أن يظن الفرد السوي أن كل أعماله صحيحة، أو أنه لا يندم مطلقا! كما يستحيل أن توافق على جميع أقوالك وأفعالك في كل المواقف والظروف. إلا أنها الحياة عزيزي القارئ إذ يستحيل أيضا أن تضبط كل شيء.
موضوعنا اليوم ليس حول الخطأ، فالأخطاء طبيعية، وليست مقياسا لأخلاقك.
وما يهمنا هو كيفية التصرف بعد وقوع الخطأ، وهذا ما يحدد أخلاقك!
فالخطأ سمة بشرية، لا يمكننا إنكارها ولا منعها، فمن ذا الذي لا يخطئ؟
من المؤسف أن يدخل الإنسان جحر الخطيئة، فيتقلب فيه ويظن أنه ينتمي إليه! تاركا الكون الرحب في الخارج، فعندما يصاحب الشخص أقران السوء يجرونه في طريق طويل من الذنوب، ثم يرى أنه ابتعد كثيرا عن الصواب، وهذا مصيره!
ومهما ابتعدت.. فتأكد أن جادة الصواب موجودة دائما، أما علمت أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل..؟
إياك أن تظن أن الخطأ هو النهاية! الخطأ خلق ليرافقك في أمور حياتك، معلنة أو خفية، عابرة أو مصيرية، الخطأ خلق ليؤدبك، ليختبر قيمك، يعترضك.. يصارعك، يستضعفك، يقودك، ثم إلى أين؟ أنت أدرى بنفسك، ثم أنت تختار مسيرك.
إن الاعتراف بالذنب فضيلة، وهو التحرك الأول نحو إصلاح الوضع، إلى الخير، إلى النجاة، إلى النجاح، والفلاح في الدنيا والآخرة.
تجنب السفهاء كرامة، واحرص على النافع، فالتوبة من الذنب حياة جديدة.
الشيطان يخيفك، يستدرجك بأنه لا جدوى من المحاولة، ويدفعك إلى اليأس. فتقبع في مكانك! وتستمر في طغيانك على نفسك، ويوهمك أن هذه هي حياتك، وأن الله عز وجل لا يقبل أمثالك!
إذا وجدت نفسك في هذا الممشى.. ارجع فورا، ولو كنت في أقصى الخطيئة!
ارجع فورا، فأنت صاحب القرار وأنت القادر على أن تغير المسار.
قال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم غيركم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم».
إنهم «استغفروا»، فوجدوا الله توابا رحيما.
سنظل نخطئ، وسنظل نقترف السيئات، لا مفر من إنسانيتنا، التي يلفها الله خالقنا برحمته، ويعلمنا، ويدعونا للرجوع.. فهل سنستجيب؟


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