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هلال رجب

1/16/2024 2:33:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

ها هو هلال رجب يهلّ علينا ليبشر الأمة الإسلامية باقتراب شهر رمضان الكريم، هل هلالك شهر مبارك على الجميع بإذن الله.
رجب شهر «الإسراء والمعراج» ومن الأشهر الحرم، يقول الله العلي الكريم في كتابه العزيز:
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)... (التوبة آية 36)، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب، كما بينتها السنة النبوية.
ذلك هو رجب وتلك أيامه وما فيه من ساعات عظيمة إلى جانب أنه من الأشهر الحرم يملك في أيامه الكريمة ليلة الإسراء والمعراج كما ذكرنا في بداية مقالنا، تلك الليلة التي كرم الله عز وجل رسولنا الكريم بها في عام الحزن عندما فقد فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان يدفع عنه أذى قريش، ومن ثم زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي كانت تسانده في الدعوة فأعطاه الله عز وجل تلك الليلة التي تعد من المعجزات السماوية ليمسح على قلبه من فراق الأحبة ويمنح الأمة الإسلامية شهرا وليلة مباركة جمعت بها كل الأنبياء وقام المصطفى بالصلاة بهم في بيت المقدس، فما أجملها من ذكرى وما أعظمها من ليلة مباركة وما أجمله من شهر يستحب به الصيام والصدقات وكثرة كل ما فيه خير للإنسان والأمة الإسلامية!
مسك الختام: اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم، اللهم أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عمن سواك، اللهم في شهر رجب حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.


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