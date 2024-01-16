الجيرة وواجباتها

الجيرة من «استجار»، وما أروع أن تكون العلاقات بين الجيران قائمة على أسس الاحترام والمودة والتقدير، والجار له حق كبير لازم شدد عليه الإسلام، وحث على حفظ حقوق الجار بكل أمانة، وهذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (حديث صحيح).ونتطرق اليوم إلى «جارة» أبي فراس الحمداني وهو الأمير والفارس الشاعر الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدون التغلبي أمير منبج وابن عمه سيف الدولة علي بن عبدالله بن حمدان بن حمدون، وقد قال الثعالبي في وصف أبي فراس «كان فرد دهره وشمس عصره أدبا وفضلا وكرما وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة، وشعره مشهور سائر بين العذوبة والفخامة والجزالة والسهولة والجودة ولم تجتمع هذه الخلال إلا بعبدالله بن المعتز العباسي وهو أشعر منه».اما جارة أبي فراس فلها قصة حزينة، فقد أسرته الروم في خرشنة بعد ان أصيب بسهم في فخذه ونقل الى القسطنطينية ووضع رهن الأسر فيما يشبه القلعة وظل أسيرا لمدة غيـر قصيرة، وارسل الى ابن عمه سيف الدولة طالبا منه فك أسره إلا أنه تباطأ في ذلك لأسباب غير معلومة، فقال قصائد كثيرة وهو في الأسر سميت بـ«الروميات»، وحنّ الى مسقط رأسه منبج وبلغ به الشوق الى دياره وأهله مبلغه وملّ من الأسر وحزّ في نفسه الإبطاء في فدائه، وبينما هو في أسره ذات يوم أبصر حمامة تنوح على غصن شجرة عالية أمامه فتنفس الصعداء وقال بنبرة حزن وشجن:اقول وقد ناحت بقربي حمامةأيا جارتا هل هل تشعرين بحالي؟معاذ الهوى ماذقت طارقة النوىولا خطرت منك الهموم ببالأتحمل محزون الفؤاد قوادمعلى غصن نائي المسافة عاليأيا جارتا ما أنصف الدهر بينناتعالي أقاسمك الهموم تعاليتعالي تري روحا لدي ضعيفةتردد في جسم يعذب باليأيضحك مأسور وتبكي طليقةويسكت محزون ويندب ساليلقد كنت أولى منك بالدمع مقلةولكن دمعي بالحوادث غاليودمتم سالمين

MENAFN16012024000130011022ID1107728947