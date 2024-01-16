اتجاهات التكنولوجيا الواجب متابعتها في 2024

إن مشهد التكنولوجيا في تغير وتطور مستمرين، مما يجلب فرصا وتحديات جديدة للأفراد والشركات والحكومات.

ومع دخولنا عام 2024، إليك بعض أبرز اتجاهات التكنولوجيا التي ستشكل المستقبل وتعد ضرورية لبناء القدرات وللحكومات لتوليها الاهتمام المناسب لأن المشهد التكنولوجي في تغير مستمر.

أثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي ProPro أنه سيغير قواعد اللعبة في عام 2023 وأنها ستستمر في التطور والتقدم، كما سيوفر وظائف أكبر ويجلب التكنولوجيا للعامة مع انتقالنا الى 2024، فالذكاء الاصطناعي التوليدي سيستمر في إطلاق العنان للإبداع البشري وللمزيد من الابتكارات، فضلا عن المساعدة في أتمتة المهام والعمليات، كونه الأساس الذي سيتم تطوير التقنيات المستقبلية عليه، مما يساعد بدفع المجتمع إلى بعد جديد من التميز الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.

ومع تزايد ترابط العالم الرقمي وتعقيده، أصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية وتحديا، وأصبحت التهديدات السيبرانية أكثر تعقيدا وتواترا، وأصبحت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لبناء المزيد من القدرات والدفاع في هذا المجال المهم حاجة ماسة، حيث أصبحت البيانات ثروة لا تقدر بثمن في وجودنا الرقمي.

وأصبحت مسألة تغير المنـــاخ مهمة للـــغاية، وسيبرز استخدام التكنولوجيا الخضراء في 2024، بما في ذلك تطوير واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة والمستدامة والفعالة، حيث تعد التكنولوجيا الخضراء ضرورية للغاية في مواجهة التحديات العالمية مثل التلوث واستنزاف الموارد، وكذلك لخلق مستقبل أنظف وأكثر اخضرارا للبشرية.

ومع النمو الهائل لاعتماد وتبني الإنترنت على مستوى العالم، سيصبح الجيل الخامس 5G أكثر شيوعا، مما يوفر سرعات أعلى وزمن انتقال أقل وسعة أكبر وموثوقية أفضل من الأجيال السابقة.

ومن المتوقع أن يعمل الجيل الخامس على تمكين وتعزيز تطبيقات وحالات الاستخدام المختلفة، مثل إنترنت الأشياء IoT، والواقع المعزز AR، والواقع الافتراضي VR، والمدن الذكية، مما يساعد في توفير النطاق الترددي اللازم لتشغيل تطبيقات التكنولوجيا في المستقبل.

ويعتبر علم الحاسوب الكمومي نموذجا جديدا لعلم الحاسوب يستفيد من مبادئ وظواهر الفيزياء الكمية لأداء مهام وحسابات معينة مستعصية لأجهزة الحاسوب الكلاسيكية، مثل التشفير، التحسين، او المحاكاة، وهذا سسهم بتحقيق إنجازات جديدة في العلوم والتكنولوجيا، والطب وغيرها من المجالات.

وبما ان قوة الكمبيوتر ستتضاعف بشكل هائل لمعالجة كميات هائلة من البيانات وإجراء عدة مــلايين من العمليات الحسابية في الثانية التي لا يمكـــن تحقيقها باستخدام تقنية الحوسبة التقليدية، فإن عام 2024 سيشهد المزيد من الإنجازات في عالم الحوسبة الكمومية، والتي ستكون خطوات مهمة في تطور ونضج هذه التكنولوجيا.

وستشهد الروبوتات زيادة هائلة مع نضج التكنولوجيا، والجيل الخامس، وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي ودمجها لتطـــوير وظائف روبوتية متقدمة لأداء المــهام والإجراءات في مجموعة من القطاعات بطريقة آمنة وسريعة، سبق وأن تم تحقيق تطور كبير في تطوير روبوتات شبيهة بالحياة البشرية وستستمر بالتطور وتصبح شائعة الاستخدام في 2024.

هذه بعض الاتجاهات التقنية الجديدة التي ستشكل المشهد التكنولوجي العالمي في عام 2024. ومن خلال الاستعداد والبقاء على اطلاع يمكننا الاستفادة من هذه الاتجاهات لخلق مستقبل أفضل وأكثر إشراقا لأنفسنا وللعالم بأسره.





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