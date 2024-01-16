بعد الاستبعاد المفاجىء.. حارس مرمى السعودية يرد على مدرب المنتخب



وأجاب مانشيني على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد، الاثنين، عن سبب غياب الحارس السعودي، وقال: "العقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيا فلا يريد البقاء في المعسكر"، وفقا لما نقله موقع "كورة".





وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد... - جراح الظفيري🇸🇦 (@drjaara7) January 15, 2024



وقال العقيدي في منشور على أكس، الاثنين، "لم أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف الصعب حيث أصبحت ملزم بالدفاع عن نفسي أو تغليب المصلحة العامة لمنتخبنا".



وأضاف "أود توضيح أمر مهم وقبل كل شي ليعلم الجميع أن أي لاعب في العالم يتشرف بأن يمثل منتخب بلاده، فما بالك بمن يكون له ذلك بمثابة الحلم الذي يسعى لتحقيقه، وأنا رهن إشارة المنتخب السعودي وسأظل كذلك مهما حدث".



وشدد على أن المعلومات التي ذكرها مانشيني "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن المدرب لم يتحدث معه من بعد مباراة لبنان الودية.



وتابع "لأنني لاعب سعودي وتهمني مصلحة منتخب بلادي الذي لديه مباراة مهمة غدا (الثلاثاء) فإنني سأتحدث بالتفاصيل بعد نهاية مشاركتنا الآسيوية التي أتمنى أن تنتهي بتحقيق لقب غاب عنا طويلا".

من جهته قام، جراح الظفيري، وكيل أعمال العقيدي، بالرد على تصريحات مانشيني.

وقال الظفيري في منشور على أكس، الاثنين، "قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي (...) ونحترم قرارات مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة. وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقا".



وقبل أيام قام مانشيني "بخطوة مفاجئة باستبعاد حارس مرمى النصر نواف العقيدي من التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر"، وفقا لفرانس برس.



وقرر مانشيني أيضا استبعاد لاعبين آخرين هما، أيمن يحيى، وعباس حسن، واستبدل اللاعبين الثلاثة بضم، محمد البريك، وطلال حاجي، ومحمد اليامي، بحسب الوكالة.



كما سمح مانشيني للاعب، ريان حامد، بمغادرة معسكر الأخضر والانضمام مجددا في معسكر المنتخب تحت 23 عاما.



ويستعد الأخضر لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك عندما يواجه منتخب عمان، الثلاثاء.



واختلفت أسباب استبعاد ثلاثي الأخضر، حيث جاء استبعاد، نواف العقيدي، من صفوف الأخضر بمثابة المفاجأة للوسط الرياضي السعودي، بسبب اعتماد مانشيني عليه بصفة أساسية خلال فترة المعسكر الماضية وكان الحارس الأساسي خلال المباريات الودية في المعسكر، وفقا لفرانس برس.



واستبعاد العقيدي واستبداله بالحارس، محمد الربيعي، كان بمثابة المفاجأة، خاصة وأن الحارس الأساسي للأخضر، محمد العويس، سيغيب بسبب الإصابة.



ويشارك العقيدي بشكل أساسي مع النصر ويقدم مستويات مميزة خلال النصف الأول من الموسم، نقلا عن الحرة.

