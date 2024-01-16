ميسي الأفضل.. جائزة دولية جديدة تضاف لجعبته



وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.



وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي.



وفاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب.



وتفوق غوارديولا على سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.

وفاز غوارديولا مع سيتي بثلاثية الدوري الإنكليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر.



ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ ‭‭33‬‬ عاما.

وقال غوارديولا ردا على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي "برشلونة نادي القلب بالنسبة لي".



وأضاف: "كل ما فزت به جاء بفضل برشلونة. برشلونة جزء من حياتي لكن مانشستر سيتي يحمل مذاقا خاصا. تغير الوضع كثيرا في النادي عنه قبل 20 عاما. الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي أمر رائع".



وأضاف "تمضية الوقت مع اللاعبين أكبر جائزة أحصل عليها كمدرب".



وفازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنكلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة.



وقادت فيخمان منتخب إنكلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى مجددا قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.



وتفوقت فيخمان على جوناتان جيرالديز الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا مع تلقي الفريق لخسارة واحدة فقط في كل المسابقات على مدار الموسم.



كما تفوقت فيخمان على إيما هايس مدربة تشيلسي التي قدمت موسما ناجحا آخر قادت فيه الفريق للفوز بالدوري الإنكليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.



وفاز البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوقه على ياسين بونو حارس المغرب ونادي الهلال السعودي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.



وقال إيدرسون "السعادة لا تسعني بالفوز بكل هذه الألقاب والجوائز، وكل الشكر لعائلتي وزملائي".



وفازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا بجائزة أفضل حارسة مرمى بعد تفوقها على ماكينزي أرنولد حارسة وست هام ومنتخب أستراليا وكاتا كول حارسة برشلونة ومنتخب إسبانيا.



ونالت إيربس جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي.سي).

وساعدت إيربس إنكلترا في الوصول إلى نهائي كأس العالم في أستراليا وأنقذت ركلة جزاء في الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيا.



وأختيرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما أفضل حارسة مرمى في البطولة لتحصل على جائزة القفاز الذهبي بعدما تلقت شباكها أربعة أهداف فقط.



وفاز البرازيلي غيليرمي مادروجا بجائزة بوشكاش لأجمل هدف.



كما فاز منتخب البرازيل بجائزة الفيفا للروح الرياضية بعد ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور عقب تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.



وجاء اختيار أفضل تشكيلة للرجال على النحو التالي:



-في حراسة المرمى: تيبو كورتوا



-مدافعون: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز



-لاعبو الوسط: جود بلينغهام - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين



-مهاجمون: إرلينغ هالاند - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - فينسيوس جونيور