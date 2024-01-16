راتب فلكي لمبابي مقابل البقاء في باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان، مستعد لتقديم راتب سنوي يتجاوز الـ 100 مليون يورو من أجل الحفاظ على استمرار مهاجمه كيليان مبابي، وسط الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.
ودخل الدولي الفرنسي الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد، وأشارت تقارير إلى اهتمام عدة أندية باللاعب أبرزها ريال مدريد وليفربول.
وبحسب الإذاعة الفرنسية، لدى مبابي عرضا من نادي باريس سان جيرمان لتمديد عقده، يتجاوز الـ 100 مليون يورو كراتب سنوي، في حين لن يتجاوز راتب ريال مدريد الـ 30 مليونا.
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