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راتب فلكي لمبابي مقابل البقاء في باريس

1/16/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان، مستعد لتقديم راتب سنوي يتجاوز الـ 100 مليون يورو من أجل الحفاظ على استمرار مهاجمه كيليان مبابي، وسط الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

ودخل الدولي الفرنسي الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد، وأشارت تقارير إلى اهتمام عدة أندية باللاعب أبرزها ريال مدريد وليفربول.

وبحسب الإذاعة الفرنسية، لدى مبابي عرضا من نادي باريس سان جيرمان لتمديد عقده، يتجاوز الـ 100 مليون يورو كراتب سنوي، في حين لن يتجاوز راتب ريال مدريد الـ 30 مليونا.

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