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الأسطورة دي روسي مدربا لروما بعد إقالة مورينيو

1/16/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين لاعبه السابق دانييلي دي روسي مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد ساعات من الانفصال عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب الدوري عقب خسارته خارج أرضه 3-1 أمام ميلان يوم الأحد الماضي، وكافح للتغلب على غياب عدد من لاعبيه البارزين للإصابة بينهم المهاجم باولو ديبالا.

ويتأخر الفريق بفارق 22 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

وقال النادي في بيان: يسعد نادي روما تأكيد تعيين المدرب دانييلي دي روسي حتى 30 يونيو 2024.

"بعد مسيرة حافلة كلاعب لمدة 18 عاما في روما سيعود دي روسي لبيته مدربا للفريق. ستكون مباراته الأولى أمام فيرونا في الدوري مساء السبت المقبل في الملعب الأولمبي".

وحصد روما أربع نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالدوري وخرج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي عقب الهزيمة 1-صفر أمام منافسه المحلي لاتسيو.

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