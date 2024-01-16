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فيفا يضع مصداقية جوائزه في خطر بعد اختيار ميسي أفضل لاعب في العالم

1/16/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فقدت جوائز "الأفضل" السنوية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الكثير من مصداقيتها أول من أمس، عندما تم الإعلان عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في العام 2023.
كان الاتحاد الدولي، قد أعلن في وقت سابق وقبل فتح باب التصويت للمدربين واللاعبين والصحفين وعامة الناس، أنه يتوجب على المشاركين في التصويت، اختيار مرشحيهم بناء على أداء اللاعبين في الفترة ما بين انتهاء كأس العالم 2022 في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وآب (أغسطس) الماضي.
لكن معظم المصوتين لم يلتفتوا لهذا الأمر، واختاروا ميسي ضمن ترشيحاتهم، بعد فوز النجم الأرجنتيني بلقب المونديال، علما بأنه لا توجد للاعب أي مساهمات تستحق الذكر على مستوى الألقاب مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، قبل انتقاله لاحقا إلى إنتر ميامي الأميركي.
اللافت في الأمر أن ميسي لم يحضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن، وربما يكون هو نفسه، غير مقتنع بأحقيته بالفوز بها، خصوصا وأنه تعرض لبعض الانتقادات عندما تم الإعلان عن نيله جائزة الكرة الذهبية عن العام 2023، رغم أن لقب كأس العالم كان ضمن الفترة التي حددها القائمون على الجائزة لتقدير أحقية المرشحين.
كما أن ميسي اختار هالاند في المركز الأول على نموذج التصويت الخاص به، فيما جاء مبابي بالمركز الثاني، والأرجنتيني جوليان ألفاريز في المركز الثالث.
فاز ميسي بجائزة الفيفا، على حساب النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يعد الأحق في الفوز بها، بناء على ما قدمه الموسم الماضي على الصعيدين الجماعي والفردي، حيث نال ثلاثية ألقاب تاريخية مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي وكأس انجلترا ودوري أبطال أوروبا)، وكسر الرقم القياسي تلو الآخر في الـ"بريميرليج".
وحتى المرشح النهائي الثالث، الفرنسي كيليان مبابي، كان صاحب تأثير أكبر من ميسي على فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.
لم تأخذ فترة استحقاق الجائزة في الاعتبار كأس العالم 2022، لكن ذلك لم يمنع ميسي من الفوز بالجائزة، حيث حصل على 677 نقطة، متقدما على هالاند (557) ومبابي (282).
وفي نموذج التصويت الخاصة بقادة المنتخبات الوطنية وكذلك المدربين، سحصل صاحب المركز الأول على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للمركز الثاني ونقطة واحدة للمركز الثالث.
ومن المثير للدهشة، أن قادة معروفين مثل هاري كين (انجلترا) وفيرجيل فان دايك (هولندا)، ولوكا مودريتش (كرواتيا) وروميلو لوكاكو (بلجيكا) ومحمد صلاح (مصر) وسون هيونج مين (كوريا الجنوبية)، اختاروا ميسي في المركز الأول.
هناك أيضا قائد المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي قرر التصويت لميسي على حساب مبابي زميله في باريس سان جيرمان مبابي، الأمر الذي قد يثير التوترات في العاصمة الفرنسية، كما اختار المدرب البرازيلي المقال من منصبه دينيز، ميسي رغم العداوة الكروية بين البرازيل والأرجنتين.
ومع تمثيل جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 211 بالتساوي، فإن أصوات المنتخبات الصغيرة نسبياً لا تقل أهمية عن المنتخبات الكبيرة، فمثلا ذهب المركز الأول لميسي في نماذج قائد منتخب الصين شي وو، وقائد منتخب الرأس الأخضر رايان إسحاق مينديز، وقائد منتخب إستونيا كونستانتين فاسيليف.
من ناحية ثانية، ليس من المستغرب أن قائد البرتغال بيبي، زميل كريستيانو رونالدو السابق في النادي والمنتخب، ترك ميسي خارج قائمة مرشحيه، حيث لمواطنه برناردو سيلفا للفوز بالجائزة، ثم هالاند ومهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.
ولم يحصل ميسي على أي أصوات من قائد النمسا ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد حاليا، الذي تعرض لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما صوت للمهاجم الأرجنتيني العام الماضي على حساب زميله آنذاك كريم بنزيمة.
وكان رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، والمدرب الحالي للنمسا، هو شحص آخر قام بحذف ميسي من قائمته بالكامل، حيث وذهب صوته بالمركز الأول إلى هالاند، ولم يكن ميسي ضمن قائمة جوليان ناجيلسمان مدرب ألمانيا، ولم يأت ضمن قائمة الثلاثة الأوائل الخاصة بجاريث ساوثجيت الذي اختار هالاند ورودري وبرناردو سيلفا.
ولا شك أن هناك بعض الخيارات المفاجئة وفقا لقائمة الأصوات التي نشرتها "فيفا" بعد حفل أول من أمس. حصل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي غادر إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، إلى النصر في الدوري السعودي هذا الصيف، على 17 صوتًا من اللاعبين والمدربين. وفي حين أن تصويت مودريتش وزميله السابق في إنتر وقائد الجبل الأسود ستيفان يوفيتيتش لم يكن مفاجئًا إلى حد ما، فإن قرار مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز بالتصويت له أولاً - قبل برناردو سيلفا - كان بمثابة صدمة.
وللعام الثاني على التوالي، لم يتلق رونالدو أي ترشيحات للجائزة على الرغم من استمراره في هز الشباك مع النصر.
على صعيد قادة المنتخب العربية، لكن يكن غريبا أن يختار قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، زملاءه السابقين في مانشستر سيتي، رودري وكيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان على التوالي.
وإلى جانب صلاح، اختار قادة منتخبات عربية آخرون ميسي في المركز الأول، وهم البحريني سيد محمد جعفر، والجيبوتي حمزة عبدي إدليه، واللبناني حسن معتوق، والموريتاني محمد ديلاهي يالي، والفلسطيني مصعب بطاط، والقطري حسن الهيدوس، والسعودي سلمان الفرج، والتونسي يوسف مساكني، واليمني وليد الخياط.
فيما كان قائد منتخب "النشامى" احسان حداد، منطقيا عندما استبعد ميسي من خياراته الثلاثة، مفضلا على الترتيب مبابي وهالاند وبرناردو سيلفا، والأمر نفسه ينطبق كذلك على العماني حارب السعدي والسوري عمر السومة والإماراتي علي خصيف.
إلى ذلك، أبدى أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، استغرابه من فوز ميسي بالجائزة، وقال ماتيوس بحسب "سكاي سبورتس": "إذا لم يتم احتساب كأس العالم الذي منح ميسي الكرة الذهبية فلا يمكن للأرجنتيني الفوز بالجائزة هذه المرة".
وأضاف: "أعتقد بأن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في آخر 20 عامًا، لكنه لم يتوج بأي بطولة كبرى رفقة باريس سان جيرمان، أو إنتر ميامي".
وتابع: "إذا ذهبنا للنجاحات الكبرى، فلا يوجد شك حول مانشستر سيتي".
وأوضح: "بالنسبة لأفضل لاعب، فإيرلينج هالاند توج بمعظم الألقاب الكبرى رفقة مانشستر سيتي، كما تميز بمعدل تهديفي مبهر. كان يجب أن يكون ذلك عاملًا حاسمًا عند اختيار الأفضل. أهم لاعب كان هالاند".
ويبقى عزاء مانشستر سيتي في جوائز الفيفا تتويج مديره الفني الاسباني بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب على حساب الايطاليين سيموني إنزاجي (إنتر ميلان) ولوتشانو سباليتي (نابولي ومنتخب ايطاليا)، وحارس عرينه البرازيلي إيدرسون الذي نال جائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على حارس مرمى الهلال السعودي المغربي ياسين بونو، الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الاسباني).
كما ضمت التشكيلة المثالية ستة لاعبين من صفوفه هم فضلا عن هالاند، كايل ووكر وجون ستونز والبرتغاليان روبن دياز وبرناردو سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين. -(وكالات)

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