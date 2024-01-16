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الركراكي يرفع راية التحدي المغربية في مواجهة تنزانيا

1/16/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكَّد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، رغبته في تحقيق الانتصار بضربة البداية، عندما يواجه أسود الأطلس، تنزانيا اليوم، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا، المُقامة في ساحل العاج.
وقال الركراكي أمس، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "أعلم تمامًا ما يمثله الفوز في أول مباراة؛ حيث سيشكل الحافز للذهاب بعيدًا في بقية المشوار. لدي الثقة في اللاعبين، وأنهم سيبلون البلاء الحسن، ويحققون المطلوب".
وأضاف: "لحسن الحظ أننا تابعنا ما حدث. مفاجآت من العيار الثقيل، فتعادل موزمبيق مع مصر، وأنجولا مع الجزائر، وضعنا في الصورة. قبل البطولة ألمحت للصعوبات التي سيصادفها الكبار والمرشحون على الورق، وهذا ما حدث. وضعنا في الاعتبار هذا، وأتمنى ألا نكرر انطلاقتهما. هذه المباراة مختلفة تمامًا عن تلك التي خضناها أمام تنزانيا قبل شهر في تصفيات المونديال".
وعن التشكيل المرتقب، قال الركراكي: "لن تكون هنالك تغييرات. المجال لا يسع لذلك، تدربنا لأسبوعين. مزراوي لن يلعب، وعدلي أشكره على تضحياته وإيثاره بتجاوز أحزانه ليكون معنا، ولن تكون مفاجآت في التشكيل المعروف من الجماهير".
وختم مدرب الأسود: "لست مهتما بما قاله عادل عمروش (مدرب تنزانيا) عنا. مهمتي تنحصر في قيادة منتخب بلادي من الملعب والأمور الأخرى يتولاها اتحاد الكرة بطريقته. لن نسقط في الفخ والرد سيكون في الميدان".
وكان عمروش أثار الجدل بتصريحاته بأن الاتحاد المغربي أصبح قوة ضاربة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".
وعلى ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الساحلية إلى الغرب من أبيدجان، يسعى "أسود الأطلس" لبداية قوية لتدشين حملة الفوز بلقب يعدون المرشح الأبرز له.
ورغم احرازه اللقب مرّة واحدة العام 1976 في نسخة اثيوبيا، يدخل المنتخب المغربي، المصنف 13 عالمياً، غمار البطولة بصفته مرشحاً قوياً لاحراز اللقب.
دخل "أسود الاطلس" تاريخ نهائيات كأس العالم، عندما اصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي، قبل أنّ يخسر امام فرنسا وذلك بعد ان أطاح بمنتخبي إسبانيا والبرتغال.
ونجح الركراكي الذي استلم منصبه قبل اشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر 2022، في بناء فريق قوي في جميع الخطوط، بدءاً من الحارس ياسين بونو (الهلال السعودي) وخط الدفاع بقيادة رومان سايس (الشباب السعودي) وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) وخط الوسط الذي يضم سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وعز الدين اوناحي (مارسيليا الفرنسي) والهجوم بقيادة يوسف النصيري (اشبيليه الإسباني) وحكيم زياش (غلطة سراي التركي).
واستبعد الركراكي 11 لاعباً من تشكيلته المونديالية، بسبب تراجع أدائهم، فيما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار زكريا بوخلال.
ورفع الركراكي السقف عالياً لمنتخب بلاده في البطولة القارية، مشدّداً على ضرورة بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل "يتعيّن علينا بلوغ نصف النهائي على الأقل في كأس الأمم الإفريقية. إذا لم نحقق هذا الهدف سأرحل بقرار شخصي مني".
وأضاف "قلت للاعبي فريقي بأننا لا نستطيع ان نكون ملوك العالم إذا لم نكن ملوك قارتنا".
وقال قائد المنتخب المدافع رومان سايس "وصلنا مبكرا بما يكفي للتأقلم مع الطقس هنا. نحن نستعد بشكل جيد للغاية".
ومن المفترض أن يكون اللقاء أمام تنزانيا في المتناول نظريا.
وقال طارق تيسودالي مهاجم جنت البلجيكي الذي حرمته الاصابة خوض مونديال قطر: "نعيش كمجموعة واحدة. رأيت بالفعل بعض المشجعين هنا ونقدّر ما يفعلونه من أجلنا، نريد الفوز بالكأس لهم ولجميع مشجعينا حول العالم".
وشارك منتخب تنزانيا، الملقب "نجوم الأمة" مرتين فقط في البطولة (1980 و2019)، دون أن ينجح في تحقيق الفوز (تعادل وخمس هزائم في ست مباريات).
وتأهلت تنزانيا بشق الأنفس بعدما حلّت ثانية بفارق نقطة عن أوغندا في مجموعة ضمت أيضا الجزائر والنيجر.
ويقود الجزائري عادل عمروش الجهاز الفني لتنزانيا منذ آذار (مارس) 2023، وهو يعتمد على لاعبين بالدوري المحلي وأندية إفريقية وبعض الأندية الأوروبية الضعيفة.
والتقى الفريقان في تشرين الثاني (نوفمبر) لحساب تصفيات كأس العالم 2026 وفاز "أسود الأطلس" بهدفين في دار السلام.
ولحساب المجموعة ذاتها، تصطدم جمهورية الكونجو بزامبيا بطلة 2012 والعائدة بعد غياب ثلاث بطولات في لقاء ينذر بندية كبيرة.
شارك منتخب الكونجو الملقب بـ"الفهود" 19 مرة في بطولات أمم أفريقيا، وتوج مرتين في 1968 تحت مسمى كونغو كينشاسا و1974 تحت مسمى زائير. غاب عن النسخة الماضية بعد أربع مشاركات متتالية بين 2013 و2019، علما أنه حلّ ثالثاً في 2015.
يعتمد مدربه الفرنسي سيباستيان دوسابر الذي يفضل الالتزام الدفاعي على مجموعة من المحترفين أبرزهم المدافع شانسيل مبيمبا (مرسيليا الفرنسي)، المدافع جيديون كالولو (لوريان الفرنسي) والمهاجم سيلاس كاتومبا مفومبا (شتوتجارت الألماني).
ويعود منتخب زامبيا، الملقب بـ"الرصاصات النحاسية" والبطل المفاجئ لبطولة 2012، للمشاركة بعد غياب استمر خلال النسخ الثلاث الماضية.
ويعتمد الجهاز الفني على فريق شاب معظمه من المحترفين في دوريات أوروبية على غرار المهاجم باتسون داكا (ليستر سيتي الإنجليزي) والظهير لوبامبو موسوندا (سيلكيبورغ الدنماركي).
يتوقع أنّ يكون اللقاء محوريا في حسم الوصافة في مجموعة يتوقع أن يتصدرها منطقياً المغرب.
أنجولا راضية عن التعادل
إلى ذلك، أبدى البرتغالي بيدرو جونكالفيز، المدير الفني لمنتخب أنجولا، رضاه عن أداء فريقه عقب تعادله مع الجزائر.
واستهل منتخب أنجولا مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023، بالتعادل 1-1 مع منتخب الجزائر، الفائز باللقب العامين 1990 و2019، في وقت متأخر من أول من أمس، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا.
وتمكن المنتخب الأنجولي، الذي يشارك للمرة التاسعة في أمم أفريقيا، من تعويض تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه النجم المخضرم بغداد بونجاح في الدقيقة 18، بعدما أحرز هدف التعادل بواسطة لاعبه البديل كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وأرجع جونكالفيز، الفضل في نقطة التعادل التي حققتها أنجولا، إلى جهود اللاعبين في الشوط الثاني، بعد بدايتهم "البطيئة" في الشوط الأول.
وقال جونكالفيز، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بدأنا ببطء لكننا تمكنا من إيجاد بعض المساحات وعدنا في المباراة خلال الشوط الثاني، الذي شهد أداء أفضل من فريقنا".
وكشف جونكالفيز، في تصريحاته التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إعجابه بالذهنية التي تمتع بها لاعبوه، موضحا أنه يتوقع المزيد منهم في المباريات المتبقية.
وشدد المدرب البرتغالي: "العمل لم ينته. أظهر منتخبنا أنه حاضر من الناحية الذهنية، لذا سنواصل البناء على هذا في مبارياتنا المقبلة".
في الجهة المقابلة، قلل رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، من أهمية تعثر "الخضر" أمام أنجولا، وقال للصحفيين بعد المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد حيث تحكمنا في الكرة ولعبنا جيدا وكان ذلك هو المطلوب أمام الفريق المنافس. في الشوط الثاني تعرضنا لفترة اختل فيها مستوانا لنحو 10 دقائق. منافسنا لم يخلق الكثير من الفرص وكان محظوظا عندما حصل على ركلة جزاء (عدل عن طريقها النتيجة)، بعدها حاولنا التسجيل مجددا، لكن لم يكن سهلا أمام تكتله الدفاعي".
وأضاف: "كانت هناك أشياء ايجابية كثيرة في الشوط الأول للمباراة، يجب استخلاص ما هو مفيد منها وأنا متفائل, أنا متأكد وواثق أننا نملك تشكيلة رائعة، وقدمنا مباراة جيدة. ما تزال لدينا مباراتان، يجب العمل والاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو المقبلة".
وختم: "المباريات الأولى ليست سهلة إطلاقا. سنعود إلى التدريبات ونشاهد المباراة ثم نصحح الأخطاء. ثقتي كبيرة في المباراة القادمة التي أتمنى التعويض فيها وأن نبدأها مثلما كان الحال مع أنجولا".
يشار إلى أن محرز، تعرض لعاصفة من الانتقادات من قبل النقاد والمتابعين في الجزائر بعد التعادل أمام انجولا، بسبب أدائه الباهت. -(وكالات)

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