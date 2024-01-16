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موسم اليد يبدأ ببطولات الفئات.. وتركيز كبير على المنتخبات

1/16/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حدد الاتحاد الأردني لكرة اليد موعد انطلاق بطولاته المحلية للموسم الحالي 2024، والتي ستكون من خلال بطولة الواعدين والواعدات، والتي تبدأ مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل، في الوقت الذي ستكون فيه روزنامة الاتحاد لهذا الموسم "دسمة" كما جرت العادة في المواسم الماضية، ولكنها تتميز بكثافة النشاطات والمشاركات للمنتخبات الوطنية، والتي أعلن الاتحاد عنها في وقت سابق.
وراعى الاتحاد في روزنامة 2024، العديد من الأمور، ولعل أبرزها المشاركات الواسعة للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة سواء أكانت العربية أو الآسيوية، إضافة إلى مواعيد الامتحانات المدرسية، كما أن مواعيد البطولات المحلية راعت ظروف الأندية.
البطولات المحلية تشتمل على بطولات الكبار (دوري أندية الدرجة الأولى، وبطولة كأس الأردن، ومباراة كأس السوبر، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر للسيدات، ودوري أندية الدرجة الثانية، وبطولة الناشئين، وبطولة الناشئات، وبطولة الواعدين، وبطولة الواعدات)، علاوة على إقامة لقاءات تجمعات النخبة لمراكز الواعدين، والتي انطلقت قبل أيام بمشاركة تجمعات مناطق عمان وإربد وجرش.
وأكد رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، أن الاتحاد يتطلع من خلال إقامة بطولاته المحلية إلى رفع المستوى الفني للمشاركين في هذه البطولات، وراعت مواعيد البطولات مشاركات المنتخبات الوطنية، وتحضيراتها للبطولات الرسمية المقبلة، مثلما أشاد بتعاون منظومة اللعبة كافة، مع الاتحاد ومساعيها لإنجاح الموسم، كما هي عادتها في المواسم الماضية.
وعبر المنسي عن سروره بالمستوى الطيب الذي ظهرت عليه تجمعات النخبة من مراكز الواعدين خلال اللقاءات الودية التي جرت قبل أيام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، لافتا إلى أن هذه المستويات عززت من ثقة الاتحاد في البرامج التي يعتمد عليها في تطوير اللعبة، وخصوصا التي تتعلق بمشروع مراكز الواعدين.
وقال المنسي: "الاتحاد ماض في تنفيذ البرامج التي تتعلق بمشروع مراكز الواعدين، والذي بدأ العمل به مطلع العام 2018، وحقق نجاحات واسعة على الصعيد الفني، والدليل على ذلك الكم الكبير من اللاعبين الذين تخرجوا في المراكز، وأصبحوا حاليا في صفوف المنتخبات الوطنية، ومن الأعمدة الرئيسية لها".
وسيكون الموسم 2024 زاخرا بنشاطات المنتخبات الوطنية، والتي دخلت منذ فترة في تحضيرات مكثفة ضمن برامج فنية تحظى بمتابعة حثيثة من قبل رئيس وأعضاء الاتحاد، وبإشراف من لجنة المنتخبات الوطنية، والجهاز الفني للمنتخبات، حيث التركيز ينصب حاليا على المنتخب الوطني للشباب باعتباره هدفا رئيسيا في خطة الاتحاد، وهو المنتخب الذي يعول عليه الجميع بأن يكون نواة المنتخب الوطني الأول، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026.
ولغايات تحضير هذا المنتخب بالصورة المثالية، والتي يطمح إليها الجميع، قرر الاتحاد دفع المنتخب الوطني للمشاركة في العديد من البطولات الرسمية، وهي البطولة العربية للشباب المقررة في المغرب مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، والبطولة الآسيوية للشباب، التي تقام في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، علاوة على إقامة المعسكرات الخارجية، والهدف منها توفير المباريات ذات المستوى القوي مع منتخبات تستعد هي الأخرى للبطولات الرسمية.
كما سيشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية، التي ستقام في الأردن خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، والبطولة الآسيوية، المقررة في إيران خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.
كرة اليد الشاطئية ستكون على موعد مع المشاركة الرسمية المهمة، والتي تتمثل بالبطولة الآسيوية الثالثة، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) من العام 2025، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تكرار الإنجاز الذي حققته "اليد الشاطئية" العام الماضي عندما بلغ المنتخب الوطني بطولة العالم التي جرت في اليونان.
منتخبا الواعدين والواعدات سيخضعان لاهتمام بالغ من الاتحاد، وسيتم تجميع اللاعبين واللاعبات المميزين في تجمعات النخبة بعد ختام الجولات المقررة للمراكز، والتي بدأت قبل أيام، وكشفت عن وجود العديد من المواهب التي تستحق المتابعة والاهتمام والدعم.

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