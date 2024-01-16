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منتخب الشباب يبدأ تدريباته بأنطاليا ويواجه تركيا الجمعة

1/16/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، تدريباته في مدينة أنطاليا التركية، لمواجهة نظيره التركي يوم الجمعة، ضمن معسكره التحضيري، والذي يستمر لغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وسيواجه المنتخب خلال المعسكر أيضا، نظيره المنتخب العراقي الذي يعسكر في الوقت نفسه بتركيا، في مواجهة ودية تجمع المنتخبين يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي، في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.
ويعد المنتخب العراقي للشباب من أفضل المنتخبات العربية، ويقوده اللاعب السابق عماد محمد، الذي خاطب عددا من المحترفين بالخارج للانخراط في معسكر المنتخب وهم: رومان دولاشي لاعب بونر الألماني، آدم طالب المحترف في صفوف تورينو الإيطالي، إضافة إلى المحترف في صفوف رديف ستوك سيتي علي حيدر.
وينتظر أن تكون المواجهة بين المنتخبين الأردني والعراقي مثيرة، وتنعكس إيجابا على المستوى الفني لمنتخب الشباب، الذي يحتاج إلى مباريات قوية للوقوف على المستوى الفني الحقيقي، ومعالجة الأخطاء وتعزيز الإيجابيات قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية، كما أن التجربة التركية ستكون مفيدة أيضا للمنتخب نظرا لقوة المنتخبات التركية التي تضم جيلا مميزا من الشباب.
ويواصل المنتخب التدريبات بواقع حصتين صباحية ومسائية، بإشراف المدير الفني للمنتخب الهولندي بيتر ماينديرسما، وتركز على الجوانب البدنية والفنية، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال فترات التجمع الماضية، ويشارك في التدريبات اللاعبون الذين تم اختيارهم للمعسكر وهم: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.
بدوره، أكد المدير الفني للمنتخب بيتر ماينديرسما، أن اختيار القائمة شهدت دخول أسماء جديدة، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: نتطلع إلى تحقيق الفائدة خلال هذا المعسكر، خاصة أننا سنواجه منتخبات على سوية عالية، استعدادا للاستحقاق الرسمي.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما بأن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني خرج منها في الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1.

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