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شلبية يفرغ طاقته بـالمصارعة ويشيد بعلاقته الكروية مع الرمثا

1/16/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يحرص حارس المنتخب الوطني وفريق نادي الرمثا لكرة القدم، مالك شلبية، على خوض التدريب مع اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني للمصارعة صالح الزريقات، سعيا منه إلى رفع جاهزيته البدنية وتكريسا لموهبته وشغفه في لعب "المصارعة الرومانية".
ويقول مالك شلبية (34 عاما) - والذي يحمل درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال – في بداية حديثه لـ(الغد): "أتدرب على المصارعة الرومانية من باب الهواية وليس الاحتراف، فأنا أجد نفسي في حراسة المرمى بكرة القدم، التي عشقتها منذ نعومة أظفاري، لكن الظروف السابقة التي فرضتها جائحة "كورونا" بتوقف الأنشطة الرياضية، تركت أمامي أوقات فراغ طويلة، فكانت البداية بالتدرب على المصارعة".
ويتابع: "رياضة المصارعة من أقوى الرياضات التي تتطلب حملا بدنيا عاليا وجسدا قويا، وخاصة المصارعة الرومانية التي تساهم في البناء العضلي السليم والنفس الطويل، شريطة الإعداد الصحيح لممارسها لتجنب تعرضه للإصابات المزعجة في وقت مبكر"، مشيدا في الوقت ذاته، بالمدرب الوطني صالح زريقات، الذي لم يبخل في تعليمه أساسيات اللعبة ومشاركته جزءا من خبراته المتراكمة، وفقا لحد قوله.
من جانبه، يقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة واللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني صالح الزريقات: "لمست في شلبية إصرارا وشغفا على فهم أساسيات اللعبة، رغم أنه جاء ليمارس المصارعة من أجل تفريغ طاقاته وتحقيق أقصى درجات الاستفادة البدنية، هذا النوع من الرياضات الصعبة مهم للاعبي الرياضات الأخرى لمساعدتهم على التطور البدني وزيادة التركيز الذهني".
وتطرق شلبية للحديث عن مسيرته الكروية مع نادي الرمثا، بقوله: "أعيش اليوم فترة ذهبية مع الرمثا، فاللعب باسم المدينة وجماهيرها المتعطشة للفوز بالألقاب يشكل حالة خاصة بالنسبة لي، هناك علاقة دافئة مع الجماهير، التي تهتف باسمي مطولا خلال المباريات وفي أزقة مدينة الرمثا"، مشددا على أن "غزلان الشمال" يقدمون عرضا فنيا مشوقا رغم التحديات الصعبة التي فرضها قرار حرمانهم من إبرام الصفقات منذ نحو موسمين، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي، أسوة بباقي أندية المحترفين.
واختلطت مشاعر حارس المرمى مالك شلبية لدى حديثه عن أبرز اللحظات الصعبة التي واجهها في مسيرته الكروية حتى الآن، مشيرا في هذا الصدد: "واجهت صعوبات وتحديات كبيرة في مسيرتي الرياضية، لعل أبرزها وفاة والدتي، التي تأثرت كثيرا برحيلها بشكل ترك انطباعات نفسية وذهنية صعبة علي خلال خوض المباريات، لكنني تجاوزت هذه المرحلة بوفاة والدتي، رحمها الله".
ويطمح شلبية إلى إكمال بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي مع فريق الرمثا، والذي يتواجد بين الأربعة الكبار في الترتيب بحلوله رابعا برصيد 16 نقطة، خلف فرق الحسين إربد والوحدات والفيصلي، لافتا: "لن أترك فريق الرمثا في الفترة الحالية، لقد تلقيت عروضا للعب من أندية العاصمة وعروضا للاحتراف مع فرق من الدوري السعودي، لكنها لم تكن مشجعة على الجانب المادي".
مؤكدا أن تركيزه الحالي ينصب على الخروج بموسم جيد مع الرمثا وتجاوز الصعوبات كافة، ومتمنيا أن يكون جزءا من قائمة لاعبي المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة والمساهمة بتحقيق حلم التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك "استضافة مشتركة" بالفترة من 11 حزيران (يونيو) إلى 19 تموز (يوليو) من العام 2026.
ولم يخف حارس المرمى – الذي خاض تجربة احترافية سابقة مع فريق الخلود السعودي في العام 2022 – امتلاكه موهبة القراءة ومتابعة مباريات دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة "إن بي إيه" إلى جانب ممارسة لعبة المصارعة واحترافه كرة القدم، مشددا على أن "المنسف" يعد الطبق الرئيسي المفضل لديه.
ويحظى مالك شلبية بمسيرة حافلة من الإنجازات الفردية والجماعية، أبرزها تحقيقه الرباعية التاريخية (كأس الكؤوس ودرع الاتحاد والدوري وكأس الأردن) مع فريق الوحدات العام 2009، وسبقها بحصوله على جائزة "السوسنة السوداء" لأفضل لاعب ناشئ العام 2007، إلى جانب تحقيقه لقب دوري المحترفين مع الرمثا في العام 2021، في إنجاز تحقق بعد انتظار طويل استمر 39 عاما.

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