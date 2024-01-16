Tuesday, 16 January 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز جديد يقرب سمرين من نادي المائة في ملاكمة المحترفين

1/16/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس وصل لاعب الملاكمة الاحترافية بدر سمرين للفوز العاشر على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعد أن أبهر الجميع في مستواه القوي المتصاعد بالنزالات الماضية، وآخرها في عرض "راسينج ستارز" الذي أقيم في أبو ظبي بمشاركة 8 لاعبين عرب وأجانب.
ونجح سمرين البالغ من العمر 23 عاما، في الفوز بالنقاط على منافسه البريطاني جيف أوفوري البالغ من العمر 33 عاما في الوزن الخفيف تحت 61.2 كغم، بإجماع القضاة، ليؤكد أفضليته المستمرة من نزال لآخر على جميع منافسيه الذين عجزوا عن مجاراته، في إشارة إلى قوته في رياضة "الفن النبيل" وتطوره الملحوظ خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يدخل سمرين في قائمة المائة الأوائل يالتصنيف الجديد، بعد أن كان في المركز 124 عالميا من أصل 2251 لاعبا، حيث كان مطالبا بالفوز في اللقاء الماضي من أجل قفزة نوعية تمكنه من تحقيق هدفه، والذي يتصاعد من عام لآخر.
وأشار سمرين في حديثه لـ "الغد"، إلى أن اللقاء كان صعبا جدا، حيث تمتع منافسه بالقوة والأسلوب الغريب في اللعب، ما جعله يستمر حتى النهاية، وإعلان الفوز عليه بالنقاط، بعكس 8 مواجهات ماضية لبدر في مسيرته الاحترافية انتهت بالضربة القاضية.
وتابع: "التحضيرات للقاء كانت جيدة، والفوز جاء بعد منافسة صعبة لم أكن أتوقعها، حاولت تدارك طريقة لعبه ومحاولة اللعب على سلبياته، ونجحت بفضل تعليمات المدرب الفلبيني روبرت تورما في تحقيق الهدف الذي سعيت له".
وأوضح سمرين إلى أنه سيعمل خلال العام الحالي على المشاركة في 5 نزالات على الأقل، والمنافسة على لقب دولي، حيث يعتبر بأن طموحاته لا تتوقف في خوض النزالات فقط، بل الظفر بألقاب متعددة، من أجل تأكيد تطور الملاكمة الأردنية في الاحتراف والهواة على حد سواء.
وواصل: "حينما أصبح بطلا للعالم سأبذل قصارى جهدي بأن أدافع عن لقبي في الأردن على أرضي وبين جماهيري، وهو حق مشروع لأي لاعب يصبح المركز الأول عالميا، وأنصح العديد من اللاعبين الأردنيين الذين يمتلكون الإمكانيات الجيدة بدخول عالم الاحتراف".
وشكر سمرين الذين ساهموا في تحقيق هدفه في النزال الذي قد يعد الأصعب في مسيرته الاحترافية، ومنهم حكومة أبو ظبي التي تقدم له كافة التسهيلات لبلوغ القمة، إلى جانب الجماهير الأردنية والأهل والأصدقاء الذين يشدون من أزره قبل كل مواجهة.
وجاءت انتصارات سمرين التسع السابقة في الأعوام الثلاثة الماضية، 4 منها في العام 2021 على كل من الغاني جوشوا بارنور، المصري معز علام، الأوزبكي شاروبيدين جورخونوف والهندي ديجاري ماهيش، فيما فاز في العام 2022 على كل من التشيكي دينيس بارتوس، الأذري فؤاد تارفيردي والأوزبكي مورودجون يوكوبوف، قبل أن يسجل فوزين في العام الماضي 2023 على الروماني فيوريل سيميون والمكسيكي خوسيه جونزاليس.

MENAFN16012024000072011014ID1107728935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث