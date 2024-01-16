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الأمير راشد يبارك إنجازات التايكواندو ويوصي بالاهتمام بالناشئين

1/16/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ترأس سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو أول من أمس، اجتماع الهيئة العامة العاملة غير العادي للاتحاد، في فندق "جراند حياة عمان".
ورحب الأمير راشد بأعضاء الهيئة العامة العاملة لاتحاد التايكواندو، وأشاد بتأهل لاعبي المنتخب الوطني لأولمبياد باريس 2024، وأوصى بضرورة الاهتمام بفئة الناشئين من أجل بناء جيل جديد من اللاعبين، كما أشاد بعمل الجهاز التدريبي والإعلام الأردني لدعمه لاتحاد اللعبة.
وتم استعراض أهم الخطوط العريضة للعام الحالي، وفقا لجدول الأعمال الذي تم استعراضه من قبل الناطق الإعلامي للاتحاد فيصل العبداللات، حيث تم المصادقة على التقرير المالي بإجماع الأعضاء، بعد استعراضه من قبل المحاسب القانوني من شركة "بيكرتيلي" للتدقيق المالي.
وتم إقرار استراتيجية الاتحاد للدورة الأولمبية 2024 – 2028، وما تتضمنه من خطة تنفيذية للعام الحالي، وتم اعتمادها والموافقة عليها، بعد إجراء عملية التصويت عليها من قبل أعضاء الهيئة العاملة، وإرسالها إلى اللجنة الأولمبية حسب الأصول.
كما تم فتح باب النقاش حول الاستراتيجية، حيث أشاد جميع أعضاء الهيئة بالجهود المبذولة لإعدادها والتي سيسهم تطبيقها في تجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وقدم المدير التنفيذي للاتحاد وائل ابو رحيم، شرحاً تفصيلياً لجميع مفاصل الاستراتيجية مقرونا بالمنهجية المتبعة في إعدادها، بمعاييرها المعروفة كافة.
ووفقا لما ذكره العبداللات لـ"الغد"، تم استعراض الإنجازات التي حققها اتحاد التايكواندو، والبطولات التي استضافها الأردن ومن أهمها بطولة الحسن الدولية (عيار نجمة)، وبطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، وبطولة الأمل والطموح للتايكواندو للاجئين، وتمت مناقشة 4 محاور مهمة، وهي: أداء المنتخب الوطني والحوكمة وتطوير اللعبة وبناء الكفاءات، ومن أجل التميز سيتم اعتماد العمل عن طريق منصة خاصة لاتحاد اللعبة، وتقييم المنتخب من قبل لجنة المنتخبات ووضع معايير علمية لمسار اللاعبين والاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتوفرة في صالة جبل عمان التابعة لاتحاد التايكواندو، وإقامة شراكة مستدامة مع القطاع الخاص لدعم اللاعبين، وبناء كفاءات الحكام والمدربين وتطويرها.
وقال العبداللات: "وفقا لخطة العام الحالي، تم وضع تصور لإقامة نحو 5 معسكرات داخلية وخارجية قبل الأولمبياد، وإقامة تصفيات للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، الشهر المقبل لاختيار عناصر المنتخب الوطني، كما تم وضع خطة للمشاركات الخارجية التي تشمل بطولات الجائزة الكبرى والتصفيات الآسيوية وبطولات كأس الرئيس والفجيرة الدولية وكأس العرب والبطولات العالمية والآسيوية، وبطولة العالم للناشئين، وغيرها من البطولات التي تساهم في عملية الإعداد للمنتخب الوطني للأولمبياد، وتطور من أداء فئة الناشئين".
وأضاف:" يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو يوم غد إلى الإمارات للمشاركة في المعكسر التدريبي الدولي، الذي يأتي استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، استعدادا للأولمبياد المقبل، كما ينظم اتحاد التايكواندو دورة الحكام الوطنية".

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