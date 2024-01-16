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حامل اللقب يسعى للفوز الثاني.. والمنتخب اللبناني يأمل التعويض أمام الصين

1/16/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتطلع منتخب قطر المضيف وحامل اللقب، لحصد الفوز الثاني على التوالي، عندما يتقابل مع طاجيكستان اليوم على ستاد البيت في الخور، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم أيضاً، الصين مع لبنان على ستاد الثمامة في الدوحة.
وتتصدر قطر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من طاجيكستان والصين، في حين يخلو رصيد لبنان من النقاط.
وشدد ستيفان ماركيز مدرب منتخب قطر على ضرورة أن يواصل اللاعبون تقديم أفضل ما بوسعهم، وقال: نحن ندرك تماما أننا سوف نواجه خصما صعبا، وقد قمنا بدراسة وتحليل أداء الفريق المقابل جيدا، وأعتقد أن لديهم لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق، لذلك علينا احترام منافسنا”.
وأضاف:“مثلما تحدثت في اليوم الأول، سوف نفكر في كل مباراة على حدة، هدفنا الحالي هو التأهل إلى الدور التالي ولا يهم بالنسبة لي من خلال أي مركز الأول أو الثاني، ولكن الأهم في هذه المرحلة تجاوز دور المجموعات بنجاح”.
وأوضح:“بطبيعة الحال دائما ما نفكر باللعب بطريقة هجومية وهذا مهم بالنسبة لنا، ولكن لا ننسى أن منتخب طاجيكستان قوي في الانتقال من الدفاع للهجوم، ولديه لاعبون سريعون، وبالتالي يجب علينا أن نكون حذرين بشكل كبير”.
وأكمل المدرب الإسباني بقوله:“في الواقع، دائماً ما نسعى إلى التحسن في العديد من الجوانب، خصوصا عندما نخسر الكرة، ولكن ليس من السهل الحصول على ما نريد بالضبط. نطمح دائماً لتقديم أفضل ما عندنا وإسعاد الجماهير القطرية التي دعمتنا بقوة في المباراة الأولى”.
في الجهة المقابلة قال بيتار سيجرب مدرب طاجيكستان:“المنتخب القطري هو حامل اللقب وقد حقق الفوز في الجولة الأولى، لذلك عليّنا أن نلعب بكل قوتنا وتركيزنا حين نقابلهم، وأتمنى أن نتمكن من الحصول على النقاط الثلاث”.
وتابع:“لعبنا أمام الصين بطريقة جيدة ولكن بثقة زائدة وهذا منعنا من تحقيق الفوز والاكتفاء بنقطة واحدة، لذلك قمنا بالوقوف على أبرز أخطائنا والاستعداد بدنيا وذهنيا جيدا للقاء المقبل”.
وأكمل: المهم بالنسبة لنا أن نلعب بطريقة جيدة وان تكون لدينا شخصيتنا داخل الميدان، صحيح أن منتخب قطر أفضل حسب اعتقادي من المنتخب الصيني، ولكن آمل أن نكون على ثقة في تحقيق نتيجة إيجابية، وأن نحسن التعامل مع الضغط، وفي النهاية سيكون هناك 11 لاعباً أمام 11 في الميدان”.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يطمح منتخب لبنان في تعويض خسارة الجولة الأولى عندما يتقابل مع الصين على ستاد الثمامة في الدوحة.
وشدد ميورداج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان على ضرورة الظهور بصورة أفضل من المباراة الأولى، وقال:“لعبنا مباراة جيدة رغم الخسارة أمام المنتخب القطري في الجولة الأولى، حيث كان اللاعبون متأثرين بالأجواء خصوصا وأن الحضور الجماهيري كان كبيراً جداً”.
وأضاف:“قدمنا بعض الفترات الجيدة أمام قطر وصنعنا العديد من الفرص، ولكن هذا ليس كافيا حيث علينا تقديم المستوى المطلوب على مدار 90 دقيقة، وبالتالي سيكون هناك بعض التغييرات بالنسبة لنا على عدة مستويات”.
وأردف بالقول: تابعنا مباراة الصين أمام طاجيكستان، وحضرنا أنفسنا جيدا لهذه المباراة، وأعتقد الفريق الصيني قوي ولديه العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق، لكنني متفائل من تحقيق اللاعبين نتيجة إيجابية”.
في المقابل قال ألكسندر يانكوفيتش مدرب الصين:“بخصوص المباراة أمام الماضية أمام طاجيكستان أعتقد أننا كنّا نستحق الفوز، خصوصا خلال الشوط الثاني الذي كنا أفضل خلاله، واجهنا العديد من الصعوبات خلال الشوط الأول ولم نتمكن من الظهور بالمستوى المأمول، الأمر الذي مكن منافسنا من الحصول على الأفضلية في الملعب، عانى اللاعبون من التمريرات الخاطئة وسوء التمركز في الملعب في كثير من الحالات غير أنهم تقدموا في الشوط الثاني وكانوا الأفضل في المباراة”.
وأكمل بقوله: علينا تصحيح الأخطاء وإعادة الأداء السريع للاعبين في المباراة المقبلة أمام لبنان، بهدف الفوز والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور التالي من البطولة. نحن نلعب ضمن مجموعة صعبة تضم حامل اللقب ومنتخب لبنان الذي يعتبر واحدا من المنتخبات الصعبة، لذلك علينا أن نستعد جيدا”.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث تلتقي قطر مع الصين على ستاد خليفة الدولي، وطاجيكستان مع لبنان على ستاد جاسم بن حمد.
وكانت الجولة الأولى شهدت يوم السبت فوز قطر على لبنان 3-0، وتعادل الصين مع طاجيكستان 0-0.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث. -(وكالات)

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