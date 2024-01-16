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رباعية النشامى.. مدرب ماليزيا يلخص الحكاية وتخوف مشروع يفرض ذاته

1/16/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي مر وقت طويل قبل أن يحقق المنتخب الوطني لكرة القدم، الفوز في مباراة بإحدى المسابقات الرسمية، بعدما اجتاز نظيره الماليزي برباعية نظيفة أول من أمس، في محطته الأولى بنهائيات كأس آسيا 2023، والتي حقق خلالها العديد من الأرقام الإيجابية.
صحيح أن“النشامى” لم يخض مباراة رسمية تنافسية واحدة في الفترة ما بين الفوز على المنتخب الكويتي في منتصف شهر حزيران (يونيو) العام 2022 بتصفيات البطولة المقامة حاليا، وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما افتتح مشواره بالتصفيات المزدوجة أمام طاجيكستان، لكن النتائج في المباريات الودية الأخيرة قبل النهائيات الآسيوية، زرعت الخوف في نفوس عشاق المنتخب.
بيد أن اللاعبين، أحيوا آمال الشارع الرياضي بهم، ليحقق أول من أمس، انتصارا عريضا، أسعدوا من خلاله أكثر من 20 ألف مشجع تابعوا المباراة من مدرجات ستاد الجنوب.
وتقاسم كل من محمود مرضي وموسى التعمري رباعية المنتخب الوطني بواقع هدفين لكل منهما، في ثاني أكبر فوز للمنتخب الوطني بمشاركاته القارية.
وأقام المنتخب أمس تدريبا في ساعات الظهيرة، عمد من خلاله الجهاز الفني إلى الاستشفاء من الضغط البدني للاعبين خلال المباراة، وحرصا منه على منحهم فترة أطول للراحة بقية اليوم، إضافة إلى استكمال التدريبات في الأيام المقبلة بالموعد ذاته تقريبا، نظرا لأن المواجهتين المقبلتين في الدور الأول ستقامان عند الساعة الثانية والنصف عصرا.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي السبت المقبل على ستاد الثمامة، علما بأن كوريا الجنوبية فازت على البحرين بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى، ما يرشح تأهل المنتخب الفائز في هذه المواجهة للدور الثاني بشكل مباشر، علما بأن المنتخب التقى مع“الشمشون الكوري” مرة وحيدة في النهائيات القارية وكانت أول مباراة للمنتخب في العام 2004، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.
معنويات عالية
 ارتفعت معنويات الجهاز الفني واللاعبين بعد فترة الأعصاب المشدودة التي عاشتها المنظومة في المرحلة الماضية، ليأتي هذا الفوز ويساهم في زيادة الآمال ببلوغ أدوار متقدمة، نظرا لأن بعض منتخبات شرق القارة أزعجت منافسيها في مباريات الجولة، وأظهرت مستويات جيدة.
واستوعب اللاعبون الخطة الجديدة التي تتضمن بناء اللعب من الخلف، والاعتماد على الكرات الطولية للوصول إلى مرمى المنافس بأقل مجهود، إلا أن الأخطاء الدفاعية بقيت حاضرة من خلال سوء التمركز والتمرير، وهي أمور قد تقلق الجماهير والجهاز الفني في المحطات المقبلة.
وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف من المباراة كان الفوز بأي نتيجة كانت، من أجل الدخول بمعنويات أعلى للمواجهة الأهم أمام كوريا الجنوبية، وأوضح أن المنتخب ما يزال بحاجة لعمل أكبر منه ومن اللاعبين للظهور بالصورة التي يريدها.
التعمري.. المباراة الأفضل
 وبعد اختياره كأفضل لاعب في مباراة ماليزيا، وبتسجيله هدفين في شباك المنتخب الماليزي، رد لاعب نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري على المنتقدين الذين يشككون بقدراته الفنية وإمكانية تقديمه ما هو أفضل في الاستحقاقات المقبلة.
وخلال إجابته على الأسئلة بالمؤتمر الصحفي، بين التعمري أنه يعتبر الانتقادات الموجهة إليه نقدا بناء من أجل تطوير مستواه، وتقديم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني، حيث يعتبره الكثيرون بأنه اللاعب الأميز الذي يحمل على عاتقه، مهمة بلوغ المنتخب لأدوار متقدمة في البطولة.
التعمري سجل هدفين، الأول من علامة الجزاء، والثاني بطريقة مميزة من فوق الحارس، ما جعله واحدا من أبرز نجوم الجولة الأولى، بانتظار إكمال مهمته في المباريات المقبلة، والتي تتطلب بذل جهود مضاعفة في سبيل تحقيق الهدف المنشود.
مرضي واختبار الوقت
 وعلى الرغم من خوضه 32 دقيقة تقريبا، كان اللاعب محمود مرضي على الموعد، وساهم في إعادة المنتخب إلى سكة الانتصارات، بتسجيله هدفين في أول مشاركة رسمية له بالنهائيات القارية.
وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال عموتة إن مرضي تعرض لكدمة قبل المباراة، لكنه حرص على المشاركة، وأشار إلى أنه يحتاج ليومين من أجل العودة للتدريبات، ما يرجح احتمالية غيابه عن المشاركة بصفة أساسية في أصعب مباريات دور المجموعات.
ويعتبر مرضي أحد أبرز العناصر الأساسية للمنتخب خلال السنوات الماضية، وسجل هدفا قد ينافس على أجمل الأهداف في الجولة الأولى أو البطولة بشكل عام، من تسديدة ماكرة من خارج منطقة الجزاء، وجهها بالزاوية البعيدة للحارس الماليزي.
تخوف مشروع
 إلى ذلك، أكد عدد كبير من المتابعين للمنتخب الوطني من الدوحة، أن الفوز الذي تحقق كان مهما وجاء في وقته المناسب، حيث عانى المنتخب خلال الفترات الماضية على صعيد النتائج، إلا أن هذا الفوز لن يكون كافيا في المشاركة الحالية.
وأدرك الجميع بأن المبالغة في الاحتفال والفرح بالفوز على المنتخب الماليزي، والمصنف أخيرا في ترتيب المجموعة، قد يتسبب في أضرار على معنويات اللاعبين، ومن هنا جاءت المطالبة بطي صفحة ماليزيا، والتركيز على المحطة المقبلة.
التحدي الأصعب
وهناك إجماع على أن مباراة كوريا الجنوبية هي الاختبار الحقيقي لإمكانيات الجهاز الفني واللاعبين في سبيل إظهار قدراتهم، وإقناع الجماهير بأن“النشامى” في المحافل القوية يظهر بشكل مختلف، وأن التحدي الأصعب له يتمثل في تجاوز هذه المباراة والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل.
وقدم المنتخب الكوري بقيادة المدرب الألماني يورجن كلينسمان، مباراة قوية في ظهوره الأول بالبطولة، وأثبت بأنه أحد المرشحين للقب، ويضم عددا من اللاعبين العالميين وفي مقدمتهم نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي سون هيونج مين.
مدرب ماليزيا يلخص الحكاية
 وفي السياق ذاته، لخص المدير الفني للمنتخب الماليزي كيم بان جون، حكاية المنتخب الوطني الذي أبهره بحسب تصريحاته، وجعله يتلقى خسارة كبيرة في مستهل مشواره بالبطولة، ما أوقعه بالمحظور وجعله يفكر في إيجاد حلول للتخلص من الانتقادات، بعد تصريحاته قبل البطولة بأنه يطمح للتأهل إلى ثمن النهائي.
وعمل المدرب الكوري الجنوبي، على مجاراة المنتخب الوطني منذ البداية، بعد أن شاهد أداء متذبذب للنشامى في مبارياته الأخيرة، ليعترف بعد اللقاء بأن المنتخب الوطني كان أكثر قوة مما توقع.
وظهر المنتخب الوطني بصورة مغايرة عن المواجهات السابقة على الصعيدين الرسمي والودي، واستطاع تحقيق النقاط الثلاث بفوز وأداء مقنع إلى حد بعيد، ليؤكد المنتخب تفوقه التاريخي على ماليزيا من جهة، بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم مجددا، وتأكيد حضوره المميز في نهائيات كأس آسيا من جهة ثانية، والظهور بأقوى أداء.
دعم معنوي
 وحرص عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة، على تقديم التهنئة للاعبين بعد الانتصار، وهم نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، وعامر أبو عبيد، والأمين العام للاتحاد سمر نصار ونائبها فليح الدعجة.
وثمن المسؤولون خلال حضورهم في غرفة اللاعبين عقب المباراة، الأداء الجيد الذي قدموه في اختبارهم الأول، مطالبين إياهم بإكمال بقية المباريات على النمط ذاته، من أجل إسعاد الجماهير الأردنية التي تدعم المنتخب من قطر على المدرجات، ومن الوطن خلف الشاشات.
تفاصيل وخفايا في قطر
واستمرت قطر في تقديم أفضل ما لديها في سبيل إنجاح بطولة كأس آسيا على غرار كأس العالم الذي أقيم نهاية العام 2022، حيث واصلت تقديم ملاعبها المونديالية بالجودة ذاتها سواء للمنتخبات المشاركة، أو حتى للجماهير والفرق الإعلامية.
ويعيش الوسط الإعلامي العربي والأجنبي حالة من الذهول لما تقدمه اللجنة المنظمة للبطولة، من تسهيلات للوفود الإعلامية لتغطية الحدث، عبر مركز إعلامي يشمل كافة الاحتياجات التي يطلبها الإعلامي لتقديم مواده الصحفية، وتوفير وجبات غداء وعشاء لجميع الصحفيين في المركز الإعلامي الرئيسي، أو حتى في الملاعب.

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