طرق التخلص من النمل في المنزل

في هذا المقال نتحدث عن الأضرار الناجمة التي يخلفها النمل في حال دخوله المنازل وطرق التخلص منه بالإضافة لكيفية الوقاية منه ومنع دخوله للأماكن المغلقة والتي نعيش بها.



النمل

يصنف النمل على أنه من رتبة غشائيات الأجنحة أو غشائيات الجناح، وهي من أكبر رتب الحشرات، ويقسم إلى 3 فئات وهي، الإناث، الذكور والعمال، وتتنوع أحجام أفراد الأسرة من 1 إلى 30 أو 50 ملم أو أكثر.

يعيش النمل في أعشاش - عش النمل، والتي يتم بناؤها عادة في التربة، ولكن يمكن أيضًا أن تستقر في البيوت الصيفية، وكذلك في المباني السكنية والشقق.

يمكن تمييز حشرات الغابات والمنزلية بالمظهر: فالأولى تنمو حتى سنتيمتر واحد، وتكون سوداء اللون بشكل أساسي، بينما الحشرات المنزلية صغيرة الحجم، يصل طولها إلى 3 ملليمترات، ولونها أحمر.



يعرف الآن أكثر من 14000 نوع حي من هذه الحشرات، وتعيش في جميع أنحاء العالم، باستثناء القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند وأيسلندا وبعض الجزر النائية.



أنواع النمل المنزلي

يمكن أن يعيش نوعان من النمل في المنازل والشقق - النمل الفرعوني والنمل السارق (اللص). الفرعوني لا يتكيف مع العيش دون البشر، بينما اللص يستطيع العيش منفصلا عن الناس، ومن وقت لآخر يسرقون الطعام منهم.



النمل الفرعوني: يعرف باسم النمل المنزلي، أحد أكثر الآفات المنزلية شيوعًا، وهي حشرات صغيرة بطول 2-2.5 ملم (الإناث - 4 ملم) ذات لون أحمر. يعيشون عادة في منازل والشقق الدافئة والحمامات والمتاجر والمستودعات والمصانع. يشعرون بالتحسن عند درجات حرارة تتراوح بين 23 و 30 درجة، لذا فإنهم يتكاثرون بشكل أكثر نشاطًا في الصيف، وفي الشتاء يتناقص عددهم في المنازل بشكل حاد.



النمل السارق: حصل النمل السارق على اسمه لأنه يستقر بالقرب من ممثلي الأنواع الأكبر حجمًا ويتغذى على نفقتهم، ويسرق البيض واليرقات الصغيرة، كما أنهم غالبًا ما يدخلون إلى منازل الناس ويتلفون الطعام، وهم يعيشون عادة في الأقبية، ويدخلون الشقق بشكل دوري لتناول الطعام.

الأضرار الناجمة عن النمل في المنزل



أكل وإفساد الطعام وأغذية الحيوانات الأليفة.



تدمير الأسطح الخشبية والأثاث.



تخزين الطعام الذي يفسد فيما بعد ويسبب ظهور العفن.



يمكن أن تخترق الأجهزة المنزلية وتتلف أجزائها وأسلاكها.



أنها تحمل مسببات الأمراض المعدية، وتضع البيض في الغذاء والنباتات المنزلية.





أسباب ظهور النمل

سبب ظهور النمل في الشقة هو البحث المستمر عن الطعام، ولهذا السبب تستكشف الحشرات المناطق التي يمكن الوصول إليها ويمكنها التحرك لمسافات طويلة جدًا، بالإضافة للدفء فالنمل لا يحب البرد ولا يتحمله جيداً، لذلك مع حلول فصل الخريف أو الشتاء يمكن للحشرات أن تسكن في المنزل.

كما يمكن للأشخاص جلب النمل من الشارع إلى منازلهم على أحذيتهم أو ملابسهم، كما أن عدم كفاية نظافة المبنى يمكن أن تؤدي إلى غزو الحشرات لمنزلك.



طرق التخلص من النمل

يوجد عدد من الطرق للتخلص من النمل،إما باستخدام المواد الكيمائية أو باستخدام بعض الطرق الشعبية المتداولة والمتوارثة أو من خلال استخدام أفخاخ خاصة لهذه الحشرة.



مواد كيميائية

- حمض البوريك: يعتبر حمض البوريك طاردًا فعالًا وغير مكلف للنمل، وبمجرد دخولها إلى جسم الحشرة فإنه يتسبب بشلل الجهاز العصبي والموت. يتم تحضير الطُعم عادةً عن طريق خلط حمض البوريك مع مادة حلوة (مثل السكر) وإضافة القليل من الماء. يتم وضع الطعوم في الأماكن التي تتراكم فيها الحشرات، فهي ستجلب السم للملكة واليرقات مما يؤدي إلى موتها. عند استخدام هذه الطريقة يجب اتباع قواعد السلامة، كوضع الطعم بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وعدم ترك الطعام في العراء.



- الصابون: يمكن للصابون أن يقلل من رائحة فيرمونات النمل ويربكها، للقيام بذلك، تحتاج إلى صنع محلول صابوني ومعالجة جميع الأماكن التي لوحظت فيها الحشرات، يمكنك أيضًا فرك الممرات بالصابون الصلب، ولتعزيز التأثير، أضف القليل من الزيت العطري.



-الأمونيا: طارد جيد للنمل بسبب رائحته النفاذة، إذا كنت تستخدمه لمعالجة المسارات التي تتحرك بها الحشرات في جميع أنحاء المنزل، فسوف تفقد اتجاهاتها. ويمكنك خلط الأمونيا مع الماء ورش الأسطح بزجاجة رذاذ. سيكون من الجيد أن تتمكن من معالجة العش. للقيام بذلك، يتم سكب الأمونيا في عش النمل مع كمية صغيرة من الماء، مما يؤدي إلى تدمير الملكة واليرقات.



-المبيدات الحشرية: يتم تطبيق المواد الهلامية المضادة للنمل في الأماكن التي لوحظت فيها الحشرات، على سبيل المثال، في المطبخ، تحت الحوض، الحمام، خلف الأثاث، المرحاض، بالقرب من سلة المهملات. يمكنك أيضًا معالجة الغرف المجاورة إذا كان عدد سكان المستعمرة كبيرًا. مبدأ تشغيل هذه المنتجات بسيط للغاية - تحتوي المواد الهلامية على مادة تجذب الحشرات. بمجرد أن تأكله النملة أو تتلامس معه، تصبح حاملة للسم. ثم تعود الحشرة إلى المستعمرة حيث تموت بعد أن تمكنت من إصابة أقاربها.



الأفخاخ

يمكن أن تكون المصائد غراء، مع طُعم مسموم، أو كهربائية، على الرغم من أن الأكثر فعالية والأكثر استخدامًا هي تلك التي تحتوي على مادة سامة. تقع النملة في فخ السم، وتجد نفسها ملطخة بالخليط السام، لكنها لا تموت على الفور، ولكنها تحمل السم إلى العش، حيث يتم تسمم أعضاء آخرين في مستعمرة النمل أيضًا. هذه الطريقة هي الأكثر أمانًا لكل من الأشخاص والحيوانات الأليفة.

الطرق الشعبية

تحظى العلاجات الشعبية لمكافحة النمل بشعبية كبيرة لأنها الأكثر أمانًا والأسهل في الاستخدام، ولا تضر الإنسان وغير مكلفة، ومنها:

- زبدة الفول السوداني: مزيج من زبدة الفول السوداني والعسل والبوراكس هو حل آخر لغزو النمل. كل ما عليك فعله هو صنع عجينة مثالية من المكونات الثلاث ووضعها بالقرب من المكان الذي رأيت فيه النمل أو بالقرب من أثر النمل. سوف تجذب رائحة العسل شغالات النمل لأكل الطعم. إذا اختارت "النمل" العاملة هذا "الطعام"، فسوف تأخذه مرة أخرى إلى المستعمرة وربما إلى الملكة.



- الخميرة: فعندما تدخل جسم الحشرة تنتفخ وتسبب الموت، ويمكن خلطها مع الحلويات (السكر والمربى والعسل وغيرها)، وإضافة القليل من الماء، وخلطها وعلاجها بالمحلول الناتج، ووضعها في جميع المناطق التي يتراكم فيها النمل.



- الليمون: رائع للتخلص من النمل والحشرات الأخرى في المنزل، فالنمل لا يحب الليمون بسبب حموضته ورائحته. ما عليك سوى وضع عصير الليمون الطازج على المناطق التي يدخل فيها النمل إلى المنزل - عتبات النوافذ أو تحت الأبواب أو الشقوق في الجدران. من الجيد أيضًا نثر قطع صغيرة من قشر الليمون عند مدخل منزلك لمنع الإصابة مرة أخرى.



- زيت شجرة الشاي: نقع قطع من القماش وتركها في طريق النمل. يمكنك أيضًا إذابة 15-20 قطرة من الزيت في الماء ورش الخليط الناتج على جميع الأماكن التي لوحظت فيها الحشرات.



- الطباشير: طريقة رائعة وسهلة لإبعاد النمل عن منزلك، وتتم باستخدم قطع كبيرة من الطباشير، سواءً كانت ملونة أو بيضاء، لرسم دائرة كبيرة حول نقاط الدخول إلى المنزل. النمل لا يحب كربونات الكالسيوم الموجودة في الطباشير وسيتجنبها. يمكن أيضًا استخدام الطباشير للقضاء على النمل والقواقع والرخويات في الحديقة. ما عليك سوى رش مسحوق الطباشير حول النباتات الموجودة في منزلك.



- الدخن: غالبًا ما يستخدم الدخن لمكافحة النمل في الحديقة، ففي الطقس الدافئ، يقوم النمل بإحضار البيض إلى السطح لتدفئته في الشمس، ثم يقوم بإدخال الدخن عن طريق الخطأ داخل عش النمل، فيخلط بينه وبين البيضة. في عش النمل، تحت تأثير البيئة الرطبة، ينتفخ الدخن ويسد المخارج. يؤدي هذا إلى موت الملكة ونسلها من الجوع، كما وينتفخ الدخن في بطن النمل مما يؤدي إلى موت الحشرات.



عندما يدخل الدخن إلى الطبقة السفلية من عش النمل تحت تأثير الرطوبة العالية، يستقر عليه فطر عفن التربة، وينبعث منه رائحة كريهة للحشرات، ويترك النمل العش.



المشروبات الغازية: تستخدم الصودا غالباً ضد النمل، حيث أنها عند دخولها إلى جسم الآفة تدخل في تفاعل كيميائي مع الحمض الموجود في جسمها. ونتيجة لذلك تموت الحشرة بسرعة. ومع ذلك، لكي تكون الطريقة فعالة، يتم خلط الصودا مع الماء والسكر بأجزاء متساوية، وإلا فلن يأكلها النمل. يتم تطبيق المحلول المجهز على الأسطح التي تظهر بها معظم الحشرات. سوف يجذب السكر النمل، وسوف يمتص الخليط مع الصودا ويموت.



- الملح: يتم رش الملح في أماكن ظهور النمل، حيث يتسبب بموت جماعي للنمل بسبب العطش أو جفاف الهيكل الخارجي لها .



- البهارات: يمكن استخدام الفلفل الأحمر أو الأسود لصد الحشرات، يجب نثر البهارات على طول المسارات التي يتحرك بها النمل وفي بيئاتهم. يمكنك أيضًا ترتيب قرون الفلفل الطازجة أو المجففة.



- الأعشاب: مثل الأوريغانو والميليسا والزعتر، حيث تتسبب روائح هذه الأعشاب بطرد النمل.



- الخل: طارد جيد للنمل بسبب رائحته النفاذة، إذا كنت تستخدمها لمعالجة المسارات التي تتحرك بها الحشرات في جميع أنحاء المنزل، فسوف تفقد اتجاهاتها. كما ويمكن خلط الخل مع الماء ورش الأسطح بزجاجة رذاذ. سيكون من الجيد أن تتمكن من معالجة العش. للقيام بذلك، يتم سكب الخل في عش النمل مع كمية صغيرة من الماء، مما يؤدي إلى تدمير الملكة واليرقات.



- عصير الحمضيات: تحتوي ثمار الحمضيات على مادة "د-ليمونين"، وهي شديدة السمية لبعض أنواع النمل. يرمي بعض الناس قشور البرتقال والليمون بالقرب من العش على أمل أن يأخذ النمل القطع الموجودة بداخله.



- قشر البيض: يتم وضع قشر البيض في الأماكن التي تتجمع فيها الحشرات، وفي الوقت نفسه، لا يحتاج إلى غسله وسحقه. إذا قمت بإزالة دواخل البيضة النيئة بعناية من قشرتها ووضعت مصائد البيض حول المنزل، فسيدخل النمل إلى الداخل ولن يتمكن من الخروج.

كيفية الوقاية من النمل

لا أحد في مأمن من ظهور النمل في الشقة، حيث يمكن بسهولة دخولهم إلى المنزل من الشارع، ومع ذلك، لأغراض الوقاية، ينبغي أن تؤخذ بعض التوصيات في الاعتبار:



الحفاظ على نظافة المنزل، وعدم ترك الفتات على طاولة الطعام ، ووضع الطعام في الثلاجة، وإخراج القمامة في الوقت المحدد، وما إلى ذلك.



إغلاق الصنابير بعناية.



سد جميع الشقوق التي يمكن للنمل من خلالها دخول المنزل.



أثناء التنظيف يمكنك استخدام المحاليل التي تحتوي على الكلور والكحول والخل - فالنمل لا يتحمل هذه الروائح.



عند اكتشاف العلامات الأولى لوجود النمل، ينبغي اتخاذ تدابير لمكافحة الحشرات لتجنب تكاثره.