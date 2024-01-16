شيف يشارك أسراراً لإعداد معكرونة لا تُقاوم

MENAFN - Alghad Newspaper)وفيما يأتي أهم نصائح الطباخ روبرتو باسي، التي شاركتها مع صحيفة ديلي ستار :المكونات السرية التي تدخل في إعداد“سباغيتي بولينيزي”











الخطوة الأولى تكمن في استخدام نوع تقليدي من المعكرونة تدعى "تالياتيلي"، تأتي قِطَعُه على شكل شرائط طويلة ومسطحة، ويبلغ عرضها حوالي 6 ملم.

أما بالنسبة للصلصة، فينصح باسي باستخدام صلصة "راغو ألا بولينيزي" التقليدية، التي تستوجب اختياراً صحيحاً للحمة وتحقيق النسبة الصحيحة مع مزيج الخضار.

ويتم إعداد صلصة بولينيزي التقليدية، على النحو التالي:



- قم بقلي الخضار بزيت الزيتون البكر الممتاز.

- أضف لحم البقر المفروم، ثم حمره جيداً.

- تخلص من السكر المكرمل الموجود في قاع المقلاة الذي يفرزه اللحم أثناء الطهي.

- أضف اختيارك من التوابل، مع بعض معجون الطماطم والماء، أو الطماطم المفرومة، واترك الخليط يغلي بهدوء.





الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تفسد طبق“سباغيتي بولينيزي”









بحسب روبرتو، هناك خطآن كبيران يمكن أن يفسدا الطبق، ويؤثران على جودته ومذاقه بشكل كبير، وهما إضافة الزيت إلى الماء عند الطهي، وشطف المعكرونة المطبوخة بالماء، وهذا يؤدي بدوره إلى إزالة طبقة النشا الخفيفة التي تساعد المعكرونة على الاختلاط بالصلصة. -وكالات

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