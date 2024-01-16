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صوت الجيل.. جلال برجس يناقش عالمية الرواية

1/16/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر حديثا عن وزارة الثقافة العدد 20 من مجلة صوت الجيل المعنية بالإبداع الشبابي، والتي أخذت على عاتقها مهمة كشف النقاب عن عدد كبير من شباب وشابات المملكة الموهوبين والمبدعين، إضافة إلى إبراز مواد شبابية، تـعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد.
"عتبة العدد" كتبها الروائي والشاعر جلال برجس رئيس تحرير المجلة، تحت عنوان: "عالمية الرواية"، وأشار فيها إلى أن معظم الروايات التي تجاوزت حدودها المحلية كانت مطروقاتها محلية، غير أنها لم تغفل المضامين الإنسانية، واللغة القادرة على ملامسة قلب القارئ وعقله، وتلك المساحة التي تخص القارئ؛ مؤكدا أن المحلية ليست عائقًا أمام الانتشار، بل إنها شرط مهم للذهاب إلى العالمية بأعمال روائية تميزها الحاضنة البيئية الثقافية، والفكرية، وحتى الإيديولوجية.
وتساءل برجس: هل يكفي أن نقول: "إن الترجمة بصفتها الثقافية الناقلة إلى لغة أخرى، والجائزة بصفتيها التكريمية والترويجية هما سببان وراء ذلك الانتشار؟ أم هناك أسباب أخرى تقف وراء عالمية تلك الروايات؟." وأضاف: هناك روايات حينما يتناولها قارئ يحس بأنها تعني كل القراء إلا هو، وهناك روايات، يشعر قارئها بأنها تنطق باسمه وتتحدث نيابة عنه؛ فما الذي حدث في تلك الرواية التي يجد القارئ فيها نفسه، فيحبها، ويصدقها، وتـصبح قريبة منه على نحو لا يتحقق مع باقي ما قرأ من روايات؟.
واستعرض الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية فصول الذكاء الاصطناعي، وقال: "على مدى السنوات العشر الماضية، كان من الواضح أننا كنا في صيف الذكاء الاصطناعي، حيث أدت التحسينات الهائلة في قوة الحوسبة والتقنيات الجديدة مثل، التعلم العميق إلى تقدم ملحوظ، ولكن الآن ونحن ندخل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، يشعر بعض الذين يتتبعون الذكاء الاصطناعي بالرياح الباردة في ظهورهم، مما يدفعهم إلى التساؤل: "هل يأتي الشتاء؟" ما الخطأ الذي حدث هذه المرة؟."
واشتملت "مصفوفة العدد" على ملف عن "أدب الشباب في مادبا" أعده أ.إسلام أبو حيدر، وفيه ذكر للعديد من الشخصيات الأدبية التي ولدت في مادبا أو التي كتبت عن مدنها وقراها وعن جماليات المكان فيها، وكانت لها أصداؤها المحلية والعربية والعالمية، ومنها: غالب هلسا، روكس العزيزي، سالم النحاس، جلال برجس، سعود قبيلات، (وغيرهم)، واشتمل الملف أيضا على توثيق لذاكرة مادبا، وتراثها، وتاريخها، ودورها الوطني والسياحي، وشارك مع إسلام أبو حيدر في الإعداد من شابات وشباب مادبا (د.أسامة أبو الغنم، بشرى علي، أحمد الضرابعة، أسيل فاخوري).
وحاورت القاصة آسيا الطعامنة، الروائي مجدي دعيبس في زاوية (ملتقى الأجيال)، وحين طلبت منه توجيه رسالة من كاتب مكرس إلى من يقفون على أول درجات سلم الكتابة؟ قال: "إنه يدعوهم إلى القراءة والاطلاع على تجارب الآخرين والتأمل فيها للوقوف على جماليات النص من لغة وخيال وبناء، ومراجعة العمل أكثر من مرة، وعرضه على من يثقون بحكمهم وعدم التسرع في إصداره، ودعاهم أيضا إلى ألا يترددوا في حذف الحشو والإطالة غير المبررة، لأن السيطرة على ملكة الكلام أهم من الكلام نفسه".
وفي الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان (ورد بلدي) وردت المواد الآتية: "حظر تجول": ديمة سعيد، "طاولة الزاوية": ياسمين عكة، "مرثية سابعة": عز الدين أبو حويله، "ندبة": رويدة الضمور، "ما أجمل الإحساس": رنيم العمري، "أفق معتل بالأنا": ندى وائل، "ما كنت شاعرًا": جلال الشبيلات، "ابن الموت":ابتسام الخواطرة، "غصن يسرق لحنًا حزينًا": وفاء زاهر خان.
وفي زاوية خرائط البوح التي كتبتها أ.دعاء الزيود، استعراض لتجربتها الأدبية، ولدور الظروف والبيئة المحيطة بها في أعمالها الإبداعية الأولى.
وفي مختبر العدد، وردت المواد الآتية: "دفاتر الوراق لجلال برجس: الهوس الباثولوجي بالقراءة وعزاء الكتابة": يوسف توفيق، "مرايا الذات في مجموعة (الماتريوشكا) لسوار الصبيحي": موسى أبو رياش، "القلق الوجودي في ديوان الشّاعر حسام شديفات، فتى يلوح للأسئلة": همسة عوضي، "العزلة مطلب اجتماعي": إيمان قاسمية، "قراءة في رواية "رسائل إلى الرب" للروائي محمد دغلس": الدكتورة ليندا عبيد.
وفي زاوية مراسيل، كتب خالد علي المعمري تحت عنوان: "الكتابة الأدبية الحديثة في عمان: التطور والانفتاح على الآخر، واختتم العدد بزاوية (نقوش) بمقالة د.فادي موّاج الخضير "شارع الرينبو معلم حضاري إنساني".
تتضح من هذه الزوايا، والمواد التي تضمنتها، والأدباء الذين نشروا فيها، قدرة وزارة الثقافة، وهيئة تحرير المجلة، على الإحاطة بالمشهد الثقافي الشبابي في المملكة، وإبراز كل ما فيه من تجليات إبداعية، ومن تنوع يـثري المشهد الثقافي المحلي، ويساهم في الحراك الثقافي العربي والإنساني بثقة واقتدار.

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