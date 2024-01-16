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هل التعرض المباشر للهواء البارد يسبب شلل الوجه النصفي؟

1/16/2024 2:33:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعتقد العديد من الأشخاص أن التعرض المباشر للهواء البارد يمكن أن يؤثر بشكل خاص على عضلات الوجه، مسببًا ما يُعرف باسم "شلل العصب السابع".
وأوضح "تجمع القصيم الصحي"، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن هذا اعتقاد خاطئ.
ولم يُثبت طبّيًا وجود علاقة بين المرض والتعرض للهواء البارد، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية". ويبقى سبب المرض الرئيسي ليس واضحًا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية، لكنه مرتبط بالتعرض لعدوى فيروسية.
ويُعتبر شلل الوجه النصفي، أو ما يُعرف بـ"التهاب العصب السابع"، بمثابة ضعف مفاجئ في عضلات الوجه، حيث يبدو نصف الوجه مرتخيًا. ويعود سبب هذا الضعف إلى حدوث خلل في عمل العصب الوجهي، ما يؤدي إلى خلل في تعبيرات الوجه الحركية.
الأعراض:
- ارتخاء في عضلات الوجه وصعوبة في إظهار التعابير، عدم القدرة على التحكم في اللّعاب.
- ألم حول الفك أو خلف الأذن في الجانب المتضرر، وزيادة الحساسية من الصوت في الجانب المتضرر، الصداع وضعف حاسة التذوق وتغيّر في كمية الدموع.
المضاعفات: ضعف عضلات الوجه بشكل دائم، انكماش وضيق في عضلات الوجه، مشاكل في اللغة والتخاطب، جفاف العين وقرحة في القرنية، حركة لا إرادية للعين على شكل غمزة أثناء الأكل. ويمكن أن تنغلق العين تمامًا أثناء الأكل، ضعف حاسة التذوق، تساقط الدموع أثناء الأكل.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن غالبية المصابين يتعافون تمامًا مع أو بدون علاج، حيث تعود وظيفة العصب تدريجيًّا إلى وضعها الطبيعي. وعادةً ما تبدأ الأعراض بالتحسن بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، كما أنها قد تختفي في غضون شهرين، أو ربما تستغرق 12 شهراً للتعافي بشكل كامل.
وفي بعض الحالات، لا تختفي الأعراض تمامًا، وقد يبقى أثر ارتخاء عضلات الوجه بشكل دائم. ويُذكر أنه لا يوجد علاج واحد مناسب لجميع الأشخاص. ولكن قد يقترح الطبيب تناول بعض الأدوية، إضافة إلى العلاج الطبيعي، للمساعدة على سرعة الشفاء.

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