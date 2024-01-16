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الصفدي: تداعيات خطيرة للفشل في إنهاء العدوان على غزة

1/16/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مواقف أستراليا في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأعرب الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية، عن شكره لأستراليا على الدعم الذي تقدمه لوكالة الأونروا التي تقوم بدور إنساني مهم في غزة، مؤكدا تطلع الأردن إلى التعاون مع أستراليا من أجل خدمة مصالح البلدين والوصول إلى الغايات المشتركة في تحقيق الأمن والسلام.

وبشأن الحرب على غزة بين الصفدي أن حجم الدمار الذي شهدته غزة غير مسبوق في أي مكان في العالم وفق التقارير الأممية والدولية.

وأشار الصفدي إلى أن الفشل في إنهاء العدوان على غزة سيكون له تداعيات خطيرة على صدقية النظام العالمي وسيؤدي إلى مزيد من العنف.

وبين الصفدي أن الحوار مع نظيرته الأسترالية ركز بشكل واضح على الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي هذا العدوان وينهي ما يسببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه وضع نظيرته الأسترالية في صورة الجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع ضمان عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم.

وجدد الصفدي رفض الأردن لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة الغربية إلى خارج بلادهم ، مبينا أن الموقف الأردني الثابت في أن أي مقاربة مستقبلية في غزة يجب أن تكون في إطار مقاربة شمولية تؤكد وحدة الأرضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ويجب أن تستهدف حلا شاملا ينهي الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وأن أي طرح غير هذا الطرح لن يحقق الأمن والسلام ولن يجلب الاستقرار إلى المنطقة وأن المقاربات الأمنية التي أعلنتها إسرائيل على مدار أكثر من عقد لم تسهم إلا في زيادة التوتر وقتل الأمل بالسلام وقتل فرص تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها ستسهم بتقديم 21 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية من أجل تلبية احتياجات الأزمة في غزة.

وأضافت "سنقدم 4 ملايين دولار للهلال الأحمر والصليب الأحمر و6 ملايين دولار للأونروا لدعم برامج اللاجئين في الأردن".-(المملكة)

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