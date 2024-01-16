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جلسة استكمالية لمجلس النواب غدا

1/16/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد مجلس النواب جلسة صباح يوم غد الأربعاء لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة للدورة العادية الثالثة/ قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019/ اعتباراً من المادة (8)، بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.

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