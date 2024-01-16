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منح دراسية للأردنيين مقدمة من الباكستان (رابط)

1/16/2024 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS/ الباكستان للعام الجامعي 2024-2025 في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في عدد من التخصصات بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، رسوم القبول لمرة واحدة، رسوم التسجيل والمختبر، رسوم إشتراك في المكتبة).
وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول وتعبئة الطلب:
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ملاحظات:
. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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