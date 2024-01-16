منح دراسية للأردنيين مقدمة من الباكستان (رابط)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS/ الباكستان للعام الجامعي 2024-2025 في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في عدد من التخصصات بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، رسوم القبول لمرة واحدة، رسوم التسجيل والمختبر، رسوم إشتراك في المكتبة).
وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول وتعبئة الطلب:
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ملاحظات:
. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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