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منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية (رابط)

1/16/2024 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، حيث سيتم توزيع الطلبة الحاصلين على هذه المنح على الجامعات الحكومية والخاصة بناءً على معايير ونظام مفاضلة بالإضافة إلى المقابلة التي سيخضع لها الطالب من قبل اللجنة التركية المختصة.
 تشمل المنحة الدراسية:
(تغطية الرسوم الدراسية بما فيها السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، التأمين الصحي، تذكرة طيران لمرة واحدة ذهاباً واياباً).

 آلية التقديم: يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: لتعبئة الطلب والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل.
 فترة تقديم الطلبات: تبدأ من تاريخ 10-1-2024 وتنتهي بتاريخ 20-2-2024.
ملاحظات:
. يشترط أن يكون عمر الطالب للبكالوريوس (أقل من 21 عاماً)، الماجستير (أقل من (30) عاماً)، والدكتوراه (أقل من (35) عاماً).
. الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (90%) للراغبين بالالتحاق في تخصصي "الطب البشري وطب الاسنان، و(80%) في تخصصات الهندسة.
. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 مع ضرورة التقيد بالجامعات التركية المعترف بها لدى الوزارة المدرجة على الرابط التالي:

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