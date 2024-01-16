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استنارة طه حسين

1/16/2024 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود
أقبلتم حين أقبلتْ
وأدبرتم حين أدبرتْ
الكلمات لعميد الأدب العربي د. طه حسين، قالها في مناسبات مختلفة. هي فعلاً تحفر عميقاً في الذاكرة والوجدان. كلمات لا تعوزها الجرأة. تنتقد ظروفاً شاذة تشهدها المجتمعات الانسانية. تسخر من الرياء وتفضح الحاسدين تردد مع المتنبي بيته المشهور
ولا تطمعن من حاسد في مودة
وإن كنت تبديها له وتُنيل
جرأته وانتصاره لحرية الفكر وغربلة الموروث جرّت عليه معارك الخصوم من اعداء هذه الحرية، ظلاميي كل العصور. خصومه سلقوه بألسنة حِداد، ومع ذلك ظل طه حسين قابضاً على الجمر وهو الذي اصر على اخضاع الموروث العربي لمعيار ((الشك)). لا يجوز في نظره التسليم بكل ما ورثناه عن الاجداد فهم بشر مثلنا يصيبون ويخطئون. ومن هنا جرّ عليه كتابه ((في الشعر الجاهلي)) حملات ظالمة وصلت الى حد التكفير وهو الأزهري! اكثر من هذا فقد اتهمه البعض بالشيوعية!
على امتداد حياته ظل متواضعاً يصرّح لمقرّظيه انه ما يزال يطمع في تحقيق مطامح لم يحققها بعد شأن عظماء البشر.
يكتب طه حسين في مقدمة كتابه ((مع ابي العلاء في سجنه)): ((الى الذين لا يعملون ويؤذي نفوسهم ان يعمل الناس، أهدي هذا الكتاب)). ما ابدعه من إهداء!
مفردات ممتلئة تصفع الحاقدين الذين لا يحبون العمل ويؤذيهم ان يعمل غيرهم، تكشف خواء نفوسهم. وكحال الناس حين تزول الاضواء الرسمية عن صاحبها ينفضّ عنه اصحاب المصالح الخاصة وقع طه حسين في هذا الظرف. حَزّ في نفسه هذا ((الانفضاض)).
أما حين اختير وزيراً للمعارف المصرية ورجعت اليه الاضواء من جديد فقد توافد عليه المهنئون حتى من المبغضين وأصحاب المصالح، فما كان منه إلا أن قال عبارته المشهورة ساخراً من هؤلاء المتزلفين ((اقبلتم حين اقبلَتْ وادبرتم حين ادبرت))! ويقصد ((الدنيا)) في كتابه ((طه حسين: قاهر الظلام)).
يروي صديقه وَصَفِيّه كمال الملاّخ ذكرياته مع هذا العميد العظيم، يروي عِبراً وعظات، يضعها امام كل الاجيال علها تستنير بها. يروي دروساً تفيد اهل الطموح من البشر! ((كان طه حسين مصلحاً واستاذاً وموجهاً وخطيباً منبرياً بليغاً، مبشراً بالفكر العالمي، مجدداً، ثائراً ضد التخلف الذهني اينما كان او يكون، عنيداً ضد القوي مُصاحباً لها احيانا في سبيل هدف او فكرة يتجه اليها ضميره العلمي)). (المرجع السابق ص 106)
((قَفّازاً للمستحيل كان))، يحوّل الفشل الى نجاح، أحب بُسطاء الناس، وهو الصعيدي البسيط. لا يحقد اذا ما أُسيء اليه وهو القائل دوماً ((رحم الله من أساء الي، ان كان قد توفي وعفا الله عنه ان كان حياً، وما أظنّ))! أيُّ نُبل انساني هذا النُبل! شيمٌ بتنا نفتقدها!
تُقبل الدنيا على هذا الرجل الموسوعي، فلا يداخله كِبرٌ او خيلاء كما داخل ويداخل المضرورين من العلماء. ((اما المغرور فقد عافاني الله منه)). هذا ما ردده لسانه دوماً. ويسأله صفيه كمال الملاخ هذا المؤرخ والأديب قائلاً: ((الناس عاشوا معك عمقاً وارتفاعا في عوالم الفكر والتاريخ والقصة، بل بعضهم راح يرى ما تفكر فيه وتتخيله – متحركاً على شاشة السينما والتلفزيون. ترى ما الذي تودهم ان يتتبعوك فيه واليه؟ معك في رحلة العمر والايام؟ ويرد طه حسين: ((أُؤكد لك، اني لا اود شيئاً، لان الحياة كما قال الله عز وجل ((لعب ولهو وزينة)) ((قلت لك اني لا ارضى عن ما ألّفته ولا عن عمل عملته، وانما انا اعتقد اني ما زلت بعيدا عما اتمنى)) ص 234. طالب علياء كان على امتداد حياته.
ليت كل مفكر او عالم يتواضع كما تواضع هذا العلامة العبقري الذي قهر المستحيل، وترك لنا ((خوالد))في الفكر والنقد والأدب!
سيرة هذا الرجل الذي عَبَر ((الحرمان)) بعزيمة امضى من الكلال، وتحدى ((القدر)) تستحق ان يقرأها كل انسان يخشى ان تكون اعاقته سبباً في عدم قدرته على تحقيق طموحه! تحدى اعاقة ((البصر)) وهزمها! كان من الممكن ان يظل طه حسين.. في ريف الصعيد فلاحاً، وربما حجبه العمى عن حتى ان يكون الا مجرد عاجز، ولكنه وثق بنفسه، فأصبح ما هو عليه الآن، انه: ((قاهر الظلام)) (ص 30)
هو الذي دعا دوماً الى مجانية التعليم في جميع المراحل، لأن العلم كما قال كالماء والهواء للإنسان.
عاش ورحل طه حسين قامةً شامخةً عملاقة، عنيداً في الحق كان، جريئاً في قوله لا يخش في ذلك لومة لائم. لا يُحابي منافقاً كبر مقامه ام صغر، لكنه لا يحقد. سيرة طه حسين تعلم المغرورين في مجتمعاتنا العربية والاسلامية من علماء وأدباء ومفكرين ان الغرور يميت الفضائل وينزع عن المغرور الهيبة، هذا ان امتلكها! طه حسين الذي قبض بيديه شعاع نور الفكر يعلمنا ان لا مستحيل مع الحياة، وان الثقة بالنفس هي مفتاح النحاج.
تعلمنا سيرته ان ((النعيم الفكري)) لا نصيبه اذا داخلنا الغرور! هكذا عظماء الكلمة والفكر الحقيقيون لا يخرجهم علمهم وفكرهم عن حدود الوقار، هم عظماء في حياتهم ومماتهم، يعطون اكثر مما يأخذون.
((الرجل النابغة يولد مرتين: مرة: بشراً في الحياة، ومرة: خالداً بعد الموت)) ((كمال الملاخ))
ما أبلغ عبارتك يا صفيّ طه حسين!
هو كذلك عبر الحياة شامخاً وغادرها شامخاً. كان اول اديب تهديه مصر جائز الدولة وقلادة النيل. تراثه الفكري والادبي معين لا ينضب يعلم ويرشد ويثري الاذهان. تراثه زادٌ لكل مبدع وباحث. عشق سيرة المعري فكتب عنه. كتب ((في الأدب الجاهلي)) و))مع المتنبي)). ودراسات في التاريخ والسياسة والاجتماع لصدر الاسلام)) كتب سيرة حياته في ((الأيام)) و))على هامش السيرة)) و))الفتنة الكبرى)) و))شجرة البؤس)) و))دعاء الكروان)) و))ظهور الاسلام)) أو ((الوعد الحق)) و))الحب الضائع)).
وقبل ان يرحل اهدت اليه جامعات عالمية درجة الدكتوراه من بينها اكسفورد ومدريد ومونبلييه. نوراً وفكراً اعطاه طه حسين للثقافة الانسانية.
رحم الله هذا الذي انتصر لحرية الفكر ووقف في وجه الاستبداد!

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