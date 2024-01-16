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الأردن يهنئ الجزائر بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

1/16/2024 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص تهاني وتبريكات المملكة
لقيادة وحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة
بمناسبة مباشرتها ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة للفترة 2024- 2025.


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن هذا الموقع المستحق للجزائر يعكس مكانتها المرموقة على المستوى الدولي وتميز دبلوماسيتها وجهودها الدؤوبة والبارزة في دعم الأمن والسلم الدوليين والبرامج الإنسانية والتنموية حول العالم.
كما
شدد السفير القضاة على دعم ووقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إنجاح جهودهم ومسؤولياتهم الدولية بما
يسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة ويحفظ الاستقرار والأمن
الدوليين.
و أعرب السفير القضاة عن تقدير المملكة للجهود التي قامت بها
دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن
على مدى العامين الماضيين خدمة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية بشكل
خاص.
--(بترا)

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