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التدريب المهني تحقق إنجازًا بنسبة الاستجابة وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة

1/16/2024 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت نتائج تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 نجاحًا باهرًا لمؤسسة التدريب
المهني، لا سيما وأن المؤسسة جاءت ضمن المؤسسات العامة والصناديق الأعلى في نسبة الاستجابة، في إطار سعي المؤسسة لتحقيق الأهداف والتزامها بمعايير
الجودة والشفافية.
وعبرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن اعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز وتعهدت بالاستمرار في تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة لتعزيز التنمية المهنية في المجتمع.
واكد مدير وحدة الرقابة في إدارة المؤسسة ضرار الرواشدة، التزام المؤسسة الدائم بالعمل الجاد وتقديم تدريب مهني متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المتطورة ، مبينا أن إدارة المؤسسة قامت بتفعيل الرقابة الداخلية ورفدها بكفاءات مدربة ومؤهلة ساهمت بقيام الوحدة بدورها الرقابي والذي يعد مفتاح النجاح.
وقال إن هذا الإنجاز يأتي للعام الخامس على التوالي ليعكس التفاني والجهد
الكبير الذي يبذله فريق العمل في المؤسسة لتحقيق أهدافها، و سيكون حافزًا
إضافيًا لتعزيز جهود المؤسسة في تقديم برامج تدريبية مبتكرة ومستدامة
لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

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