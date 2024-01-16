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إعادة بناء أولويات العرب أو الزوال؟

1/16/2024 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي رغم أن“طوفان الأقصى” هز دولة الاحتلال، وتطلب الأمر منهم إعادة قراءة الواقع، ودراسة المتغيرات المستجدة للوصول إلى استخلاصات كي لا يقعوا مرة أخرى فيما حصل، فهي هزيمة بكل المقاييس التي تتبعها إسرائيل وغيرها، ومع ذلك، فإننا نحن العرب مطلوب منا إعادة بناء أولوياتنا في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على غزة، وتداعياته الـمختلفة في العالم كله، فمقولة أن“العالم ما بعد طوفان الأقصى ليس ما قبله” صحيحة، وتحتاج منا جميعًا إلى وقفات لنصل إلى بر الأمان.
ما حصل في غزة أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا يمكن التعايش مع دولة الاحتلال – دون أن تكون أقوى منها-، وأن مفهوم السلام لديهم يختلف عما يفكر فيه العالم كله، فهم يريدون سلامًا مقابل سلام، وأمنا واستقرارًا، دون أن يقدموا للشعب الفلسطيني حقوقه، وبلا أي انسحاب، أو عودة لاجئين أو حتى التوقف عن القتل والإبادة، ويتوقعون دائمًا من الآخرين أن يقدموا لهم كل شيء مجانًا وبشيك على بياض، ولن يكون من السذاجة وصف إسرائيل بأنها تتصرف وكأنها طفل مدلل أفرط والداه في تربيته، فخرج بعيدًا عن الأخلاق، والقيم، والانضباط، والسلوكيات القويمة.
أول أولويات العرب يجب أن تكون في مجال التركيز على البحث العلمي، فلا يمكن لنا أن ننكر أنه الطريق الأول للوصول إلى القوة، وبغيره سنبقى في ذيل الأمم، وهذا يؤدي بالضرورة إلى امتلاك القوة الاقتصادية، والعسكرية، وغيرها، وأعتقد أن الركون إلى القانون الدولي، والعلاقات مع الولايات الـمتحدة الأميركية، والغرب من أجل حمايتنا – نحن العرب – ضرب من المقامرة غير محسوبة النتائج، فلا يمكن لهذه الدول أن تحمي أي دولة لا تحقق لهم مصالحهم، وما دامت دولة الاحتلال قائمة على أرضنا، وبين ظهرانينا فنحن - أقصد العرب دولا وشعوبا – في خانة العداء لهم، وحتى لو قدمنا لهم كل ما يريدونه منا على طبق من ذهب، فمنطق الأشياء يقول إن القوة الذاتية هي التي تحافظ على الاستقلال، وتردع الآخرين عن مهاجمتك، ومن يعتمد على غيره في حمايته خاسر لا محالة، والـمسألة تكون مسألة وقت، لتنقلب المعطيات ضده.
تاريخيًا تسود الحضارات العالم بجانبين: جانب القوة بما فيها العلم، والقوة العسكرية، والاقتصادية، والجانب الآخر الأخلاقي، ولما قبل العدوان الأخير على غزة، كان هناك شك في العالم أن الحضارة الغربية قامت فعًلا على الجانبين، ولكن ما حصل الآن في الواقع أثبت أن هناك جانبًا واحدا يحكم هذه الحضارة وهو القوة، لذلك، وفي ظل فائض القوة الذي يعيشه هذا العالم، فمن لا يمتلك ما يردع ذلك في حالة خطر دائم، وهذا ما يجب أن يركز العرب في تفكيرهم عليه، وما يلزم أن يبنوا عليه خططهم وتطلعاتهم المستقبلية.
تتحدث الصيروة التاريخية عن استحالة استدامة حضارة تفقد الجانب الأخلاقي، ومن الواضح أن الحضارة الغربية ستصل إلى هذا الحد إذا لم تقم بإصلاح ذاتها، وتحترم البعد الأخلاقي في تعاملاتها، وهذا يمكن الحصول – حسب رأيي-، وإن كان أكثر الناس تفاؤلا لا يتحدث بذلك.
ثاني أولوية في الوطن العربي هي التكامل ما بين الدول العربي، وتغليب المصلحة العامة للشعوب العربية على المصالح القطرية، وأن نعود إلى عروبتنا لتصبح المحرك الأول لنا، فحاصل قوتنا في ظل الظروف الحالية صفر، ولا أعتقد أن حلم الوحدة العربية – ولو بأي شكل أو صيغة – بعيدة المنال، لو تعاملنا بالمصلحة – قبل الـمشاعر- فإنها ستقودنا إلى ذلك بلا شك، فالعروبة أصبحت حاجة قبل أن تكون حلمًا.
وطننا العربي الكبير ثري ومتنوع، وشعوبنا العربية كذلك متنوعة وتضم في داخلها أعراقا متعددة، وديانات مختلفة، وفسيفساء جميلة يمكن أن تشكل إذا ما استغلت جيدًا قوة قائمة على الاختلاف.
ثالث أولويات الوطن العربي هي تطوير الجوانب الإيجابية في ثقافتنا – وهي كثيرة-، والتركيز على جوانب الصدق، والعمل، والنـزاهة، لنصل إلى بيئات أفضل حاضنة للاستثمارات والإبداع، وقادرة على تفجير الطاقات الكامنة عند المبدعين.
لدينا أولويات كثيرة في وطننا العربي الكبير، لها علاقة بإعادة ترتيب بيتنا العربي الداخلي، وخاصة في مجال إعطاء الشباب فرصة أكبر في التعبير عن أنفسهم، وبالـمشاركة الفاعلة في صناعة الحاضر والـمستقبل، وفوق ذلك، إطلاق الحريات الـمسؤولة، مترافقة مع بناء عقل عربي جمعي يتعامل مع الحرية بمنطق بعيد عن القفز في الهواء، وتعريف اعدائنا سواء كانوا دولا، أو تصرفات، أو سلوكيات، أو طرق تفكير، أو تطبيقات خاطئة لقوانين أو تعليمات أو ما شابه.
ذلك كله ليس سهلًا، ولكنه لا يدخل في باب المستحيل. لدينا في الوطن العربي الكثير لنعمله كي نضع تطورنا على سكة حياتنا، وإلا فإننا سنبقى في مكاننا، ولا نحدث النمو الحقيقي في مختلف المجالات، فنسد الأفق في وجه الجيل الجديد، ووقتها سنترك أنفسنا وشبابنا لقوى قد تأخذنا وتأخذهم إلى الـمجهول– لا سمح الله-.
العرب يحبون الحياة، ويسعون إلى الأفضل، ولكن للأسف فإن هناك قوى عالمية لا تريد لهم التطور، وفي الوقت نفسه لديهم بعض السلوكيات، والمعطيات التي تكبح تقدمهم للأمام، ويمكن بتعاون الجميع، وتكاملهم، وتغيير طريقة تفكيرهم، وإعادة بناء واقعهم أن نصل إلى ما نريد.

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