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بعد وفاة العجلوني.. الصيادلة تتجه لإجراء انتخابات تكميلية في نيسان

1/16/2024 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- من المتوقع أن يعلن مجلس نقابة الصيادلة عن الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة عادي خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، بهدف الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية بعد شغور مقعد في المجلس بوفاة عضو قطاع الصيدليات الدكتور عمر العجلوني في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كما سيقوم المجلس خلال الاجتماع العادي، بإقرار التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى بحث مواضيع عدة تتعلق بعمل المجلس وخطته للسنة المقبلة.
ووفق المادة 41 في قانون النقابة: "إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، يتولى نائبه أعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة".
ونصت المادة على أنه "إذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يقوم مقامهما أمين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته"، كما جاء فيها أنه "إذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد".
وجاء في المادة: "إذا استقال عضو أو عدد لا يزيد على أربعة أعضاء من المجلس أو شغرت مقاعدهم أو تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من حصل على أكثر الأصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 33 بالتسلسل لإملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأقدم في التخرج وإلا فالأكبر سناً، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة".
وبحسب مصادر نقابية مطّلعة، فإن تاريخ نقابة الصيادلة يشهد سابقة حاليا، خصوصا وأن يتم اللجوء لانتخاب عضو مجلس نقابة لعدم وجود من يخلفه في الموقع.

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