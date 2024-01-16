عرفات“مكتئب” ولا يخشى من اغتياله.. وثائق جديدة تكشف“أسراراً” عن الانتفاضة الفلسطينية الثانية



كما تكشف الوثائق، التي رفعت رئاسة الحكومة البريطانية السرية عنها أخيراً، عن حوارات غاضبة بين الأوروبيين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، عبر فيها عن شعوره بـ"الاكتئاب" من "إذلال" الإسرائيليين له، وأنه يؤمن بالقضاء والقدر، ولا يخشى من أن يقتلوه.







توني بلير



احتواء تصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

تتناول الوثائق شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2001، الذي شهد تحركات مكثفة من جانب خافيير سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وحكومة توني بلير البريطانية لاحتواء التصعيد الدامي بين إسرائيل وجماعات المقاومة الفلسطينية.



ففي الأول من ذلك الشهر، فجّر فلسطينيان من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نفسيهما في مركز تجاري بالقدس، وقتلا 10 أشخاص وأصابا 170. وفي اليوم التالي، نفذ نشطاء آخرون من الحركة هجوماً استشهادياً آخر في حافلة بمدينة حيفا، وقتلوا 15 شخصاً وأصابوا 40، رداً على قتل القوات الإسرائيلية أحد أعضاء حماس قبل ذلك بأسبوع.











وقبل ذلك بستة أشهر، وقعت في شهر يونيو/حزيران عملية استشهادية في نادٍ ليلي بمدينة تل أبيب، قتل فيها أكثر من 20 إسرائيلياً.



وصعدت إسرائيل عملياتها الانتقامية من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.



في الثالث من ديسمبر/كانون الأول عام 2001 أجرى سولانا ثلاث محادثات هاتفية مع الزعيم الفلسطيني. وفي اليوم التالي، أبلغ سولانا بلير أن أبو عمار "مكتئب للغاية". ونقل عنه قوله إنه "لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعله بالفعل"، ثم أردف: "إذا أراد الإسرائيليون قتله، فليكن".









خافيير سولانا



وكان تقدير المسؤول الأوروبي هو أن الموقف "بالغ الخطورة"، وانتقد "تردد الولايات المتحدة في الانخراط بجدية" في مساعي التهدئة، وحذر من أنه تراجع في "مساحة المناورة".



وزاد بلير بوصف الوضع بأنه "مريع". وعبر عن اعتقاده أن الإسرائيليين "ينتقمون بقسوة، وسوف ينتهي بهم الأمر بقتل كثير من الناس".



ورأى رئيس الوزراء البريطاني أن الطريق الوحيد للمضي إلى الأمام هو "أن يتخذ كلا الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) خطوات أمنية مرتبة سلفاً"، وبمجرد أن يكون الوضع الأمني أهدأ تنطلق عملية تفاوض.



وفيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، دعا بلير إلى ضرورة أن "يعتقل عرفات المتطرفين"، وفي المقابل، يتخذ الإسرائيليون "خطوات موازية"، محذراً من أنه بدون هذا "سوف تسوء الأمور بسرعة".



الدعوة إلى وقف الانتفاضة

وافق سولانا على تصور بلير، مؤكداً أن على عرفات "الدعوة إلى وقف الانتفاضة" التي كانت إسرائيل والولايات المتحدة ترى أن من يقف وراءها جماعات إرهابية فلسطينية مثل حماس.











وأبلغ المسؤول الأوروبي بلير أنه نصح عرفات بأن يقدم على هذه الخطوة "فوراً بعد (أحداث) 11 سبتمبر/أيلول (في الولايات المتحدة)، اعتقاداً منه أن تلك كانت "فرصة ذهبية" متاحة للزعيم الفلسطيني.



وتدخل ديفيد ماننغ، مستشار بلير للسياسة الخارجية وسفير بريطانيا السابق لدى إسرائيل، معبراً عن اعتقاده أن "أيام عرفات باتت معدودة".



ومع ذلك، فقد حذر من أن المطروح هو الاختيار بين "تحقيق استقرار وضع عرفات" و"ترك الموقف في الضفة الغربية ينحدر إلى لبنان آخر".



واقترح ماننغ ضرورة إقناع الولايات المتحدة بـ"تحقيق الاستقرار في وضع عرفات، وأن نجعله هو النقطة المرجعية الثابتة بشأن الوضع في الضفة الغربية".



غير أنه اشترط أن يكون مقابل النجاح في تعزيز موقف عرفات، هو مطالبته بأن "يتخذ خطوات جادة بشأن الأمن"، في إشارة إلى ضرورة ضمان وقف أنشطة المقاومة الفلسطينية التي تهدد أمن إسرائيل.



تحقيق استقرار وضع عرفات

هنا سأل بلير عن تأثير إعلان عرفات انتهاء الانتفاضة. ورد ماننغ بأن حدوث مثل هذا سيكون "غير واقعي على الأرجح في الوقت الحالي". ونصح بأن تكون الخطوة العاجلة الفورية هي "الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تحقيق استقرار وضع عرفات"، ثم "جعل عرفات يقمع المتطرفين"، وإذا تحقق تقدم في هذا الشأن، فإنه يمكن إعلان وقف إطلاق النار.



لكن بلير أبدى تشاؤماً بشأن احتمال تصرف الولايات المتحدة "بحسم" كشرط لتحقيق أي تقدم. وعبر عن اعتقاده أن إدارة الرئيس جورج بوش الابن لن تفعل ذلك "ما لم يتغير الوضع الحالي".











وأعاد بلير الأمر إلى عرفات. وقال إن التصور الأمريكي هو أن الزعيم الفلسطيني "لم يؤد المهمة المطلوبة منه". وتوقع أنه ما لم يكن عرفات "مسيطراً" على الموقف في الأراضي الفلسطينية فإن الولايات المتحدة "لا يمكن أن ترى جدوى من التواصل معه". وأضاف أنه إذا كان عرفات مسيطراً، فإن الأمريكيين "يسألون أنفسهم عن سبب عدم اتخاذه إجراءات ضد المتطرفين".



وخلص بلير إلى التصور التالي: هناك حاجة إلى إجبار عرفات على اتخاذ خطوات أحادية وجذرية قوية بشأن الأمن من شأنها أن ترسل رسالة واضحة بحدوث تغيير في موقفه. وتوقع بلير أن يحقق هذا السلوك من جانب عرفات ثلاثة أهداف هي: حدوث استجابة من جانب الولايات المتحدة، وكبح جماح أرئيل شارون لمنع تصعيد الانتقام، والمساعدة في خلق مجال للتفاوض بهدف تسوية القضية الفلسطينية.

تفجيرات القدس وتل أبيب



في نهاية المحادثات اتفق بلير وسولانا على أن يلتقي الأخير الزعيم الفلسطيني خلال أيام، و"توصيل رسالة صارمة بأن الخطوات الأحادية من هذا النوع (أي وقف الانتفاضة وقمع المتطرفين في الجانب الفلسطيني) هي الوحيدة التي يمكن أن تنقذ الموقف".



وفي لقاء آخر مع لورد مايكل ليفي، مبعوث بلير الشخصي إلى الشرق الأوسط، حذر سولانا من أن الموقف أكثر صعوبة حتى مما كان عليه أيام تفجيرات القدس وحيفا وتل أبيب.



ونقل إلى ليفي قول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول له إن "المفجرين يهاجمون عرفات كما يهاجمون إسرائيل"، في إشارة إلى أن عمليات المقاومة تضر بموقف عرفات كما تضر بإسرائيل. غير أن الوزير الأمريكي انتقد وجود صلات بين عرفات والمنظمات الفلسطينية، التي تعتبرها واشنطن إرهابية، قائلاً إن الزعيم الفلسطيني "لعب على كل الحبال لفترة طويلة".



وحسبما أبلغ سولانا البريطانيين، فإنه "إذا لم يتصرف (عرفات) الآن ضد البنية الأساسية للجماعات الإرهابية، فإن الولايات المتحدة لن تضيع وقتها في البحث عن حل". غير أن المسؤول الأوروبي انتقد الموقف الأمريكي.



بيانات محيرة من البيت الأبيض

في تقرير إلى بلير ووزير الخارجية البريطانية عن اللقاء، قال ليفي إن سولانا انتقد "البيانات المحيرة" الصادرة عن البيت الأبيض "المؤيدة لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والتي تخاطر بإعطاء انطباع بأن أي عمل من جانب شارون يتمتع بمباركة بوش". ووصف سولانا النهج الأمريكي بأنه "غير واضح"، الأمر الذي "جعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ أي خطوة".



ونقل سولانا إلى ليفي بعضاً مما دار بينه وبين عرفات خلال المحادثات الهاتفية. وقال إن أبو عمار "شعر بالإذلال بتدمير طائرته".



ويذكر أنه مع اندلاع الانتفاضة، أمر شارون بتدمير ثلاث طائرات هليكوبتر، كانت إسرائيل قد سمحت باستخدامها بعد اتفاقات أوسلو عام 1993، بعد أن زُعم أنها استخدمت لتهريب أسلحة وفلسطينيين مطلوبين. وأبلغ عرفات سولانا أنه "يؤمن بأن حياته مرهونة بالقضاء والقدر".



موقف إسرائيل من الانتفاضة

تطرقت مباحثات ليفي وسولانا إلى موقف إسرائيل من السلطة الفلسطينية ودورها في ظل انتفاضة الأقصى. وكانت حكومة شارون قد اعتبرت السلطة "كياناً مؤيداً للإرهاب". ورأى سولانا أن عدم اعتبار إسرائيل السلطة منظمة إرهابية "سمح لها بالحفاظ على خط رجعة للعودة إلى المفاوضات مع السلطة، إذا أنهت السلطة العنف".



وحث ليفي سولانا على السفر إلى المنطقة في أقرب وقت، لأن "الموقف خطير، وهناك حاجة إلى تحرك عاجل".











وطلب اللورد ضرورة أن يرسل الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة بأن السلطة الفلسطينية "شرعية"، وأن سلطة فلسطينية قوية "في مصلحة الجميع".



ووجّه المبعوث البريطاني انتقاداً واضحاً إلى الجنرال أنطوني زيني، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، لأنه "لا يحسن التصرف برفضه الحديث إلى الفلسطينيين".



وفي إشارة إلى أنه لا يكفي أن يطلب من عرفات اتخاذ إجراءات دون معرفة ماذا يدور في ذهن إسرائيل، نبه لورد ليفي إلى أنه "يجب أيضاً أن نشجع الإسرائيليين على أن يحددوا بوضوحٍ رؤيتهم للمضي قدماً في حالة اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراء فعالا ً ضد المتطرفين".



وعبر عن اعتقاده بضرورة أن تضع إدارة بوش حداً للمدى الذي يمكن أن يصل إليه الرد الإسرائيلي على العمليات الفلسطينية.



وقال إنه "في ظل الغياب الظاهر لأي ضوء أحمر أمريكي لشارون، ربما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يدرس فكرة أن يوضح للإسرائيليين الخطوط التي نعتبر أنه لا ينبغي لهم أن يتجاوزوها في ردهم على الهجمات الانتحارية" مؤكداً أنه بالتوازي، يجب أن "نرسل رسالة واضحة إلى الفلسطينيين بالحاجة الملحة لأن يقمعوا الإرهابيين".



وردّ سولانا بأن "افتقاد الوضوح بشأن النهج الأمريكي يقلقه بشكل واضح".



ولم يستبعد ليفي فكرة أن يطرح الاتحاد الأوروبي مبادرة تتضمن حوافز للسلطة مقابل "قمعها بفعاليةٍ الجماعات الإرهابية"، تشمل الإعلان عن مؤتمر للمانحين، ونشر مراقبين دوليين في الأراضي الفلسطينية.



الاحتلال ينصب حواجز للتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية/ الأناضول

لقاء عباس وشارون



في أوائل شهر فبراير/شباط عام 2005، التقى شارون ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بوساطة مصرية في شرم الشيخ لتنتهي انتفاضة الأقصى، التي أسفرت، حسب التقديرات، عن مقتل نحو 4400 وإصابة قرابة 48500 فلسطيني، ومقتل نحو 1100 عسكري إسرائيلي ومستوطن يهودي وإصابة 4500 آخرين.



كما قتل أيضاً نحو 64 أجنبياً.وخلال الانتفاضة، اغتالت إسرائيل الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حماس، وخليفته عبد العزيز الرنتيسي، وأبو علي مصطفى، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال، مروان البرغوثي، أحد قادة حركة فتح البارزين، وأحمد سعدات، خليفة مصطفى في قيادة الجبهة الشعبية. كما اغتالت الجبهة رحبعام زئيفي، وزير السياحة الإسرائيلي. -عربي بوست

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