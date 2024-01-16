صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع
التاريخ
1/16/2024 2:32:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع
غزة إلى 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،
بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة.
وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة بحق عائلات
في القطاع راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
MENAFN16012024000072011014ID1107728907
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.