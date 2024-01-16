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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

1/16/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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