مناشير إسرائيلية فوق جنوب لبنان.. ماذا تضمنت؟









وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وآخرها ما أعلنت عنه أمس الاثنين من استهداف تجمّع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، واستهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وموقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وتحقيق إصابات مباشرة في كلٍّ منها، فضلاً عن استهدافها التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة.