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مناشير إسرائيلية فوق جنوب لبنان.. ماذا تضمنت؟

1/16/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رمت طائرات إسرائيلية معادية منشورات فوق بلدة كفركلا، جاء فيها: "إلى سكان جنوب لبنان! من هذه المنطقة يتم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله الإرهابي، عمليات إرهابية كهذه ستؤدي الى ردّ قاس! من أجل سلامتكم، لا تكونوا ذنباً للأعمال الإرهابية في ساحات بيوتكم".




وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وآخرها ما أعلنت عنه أمس الاثنين من استهداف تجمّع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، واستهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وموقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وتحقيق إصابات مباشرة في كلٍّ منها، فضلاً عن استهدافها التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة.

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