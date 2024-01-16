الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة: هناك 3 أولويات

الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة: هناك 3 أولويات
التاريخ
1/16/2024 2:32:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل إن الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي.
وأضاف بوريل أن هناك 3 أولويات؛ هي منع اتساع
نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة. (الجزيرة نت)
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