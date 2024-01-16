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الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة: هناك 3 أولويات

1/16/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي.

وأضاف بوريل أن هناك 3 أولويات؛ هي منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة. (الجزيرة نت)

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