انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الخامس

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الخامس
التاريخ
1/16/2024 2:32:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم
الثلاثاء، بأن خدمات الاتصالات والإنترنت ما تزال مقطوعة عن غزة لليوم الخامس على
التوالي.
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