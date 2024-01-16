غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن اكثر من 25 غارة سجلت حتى الآن على وادي السلوقي، كما سُجل قصف مدفعي عنيف طال مناطق الحجير، حولا ، العباسية، ميس الجبل، كفركلا وتلة المطران في حمامص.
وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية رمت منشورات فوق بلدة كفركلا لتحذير السكان، لافتا الى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحوم بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب وصولا الى جبل لبنان.
-- (بترا)
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