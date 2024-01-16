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قطر: لدينا في المنطقة وصفة جاهزة للتصعيد في كل مكان

1/16/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن العالم يزداد صعوبة، والوضع في فلسطين حساس، وتوقعنا منذ البداية تصاعد الأمور.

وأضاف آل ثاني أن الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة؛ لأنه يؤثر في العالم وليس المنطقة فقط، مبينا أن الخيار العسكري لن يحلّ الأزمة في البحر الأحمر.

وشدد على ضرورة ألا يتم التركيز على الأزمات الصغيرة فقط؛ بل على الصراع الأهم في غزة.

وتابع آل ثاني أن الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة، وأي حلول لا تعالج الحرب بغزة مؤقتة، و"لدينا في المنطقة وصفة جاهزة للتصعيد في كل مكان، ووكلاء يظهرون في كل مرة".

وأردف: إيران ودول الخليج جيران وهناك تفاهم على كيفية إيجاد مصالح مشتركة بالحوار، وهناك إمكانات كبيرة إذا اتفقت إيران ودول المنطقة، ولذلك تأثير في الأمن.

وأشار إلى أن دولا كثيرة لا تؤمن بجدوى إعادة الإعمار مع التصعيد كل فترة وجيزة في غزة، ولا وصفة سحرية للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر دون معالجة حقيقية لحل الدولتين.

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