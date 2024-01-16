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رجل أعمال بارز بين قتلى الموساد في أربيل.. من هو؟

1/16/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مراسل الميادين في طهران، سياوش فلاح بور، إنّ معلومات غير مؤكدة تحدثت عن لقاء كان سيجمع ضباط من الموساد الإسرائيلي وبعض مسؤولي الفصائل الانفصالية في إيران (يهدفون إلى زعزعة الأمن في البلاد) في المبنى الذي تم استهدافه في أربيل من قبل حرس الثورة الإيراني.

وأكد المراسل أنّ الخارجية العراقية تحدثت عن مقتل رجل أعمال كردي - إسرائيلي بارز، يدعى بيشرو دزيي وهو مالك شركة "فالكون" للخدمات الأمنية.


وتابع أنّ لهذا الرجل دور كبير في تسهيل العلاقات التجارية لا سيما النفطية بين "إسرائيل" وبعض الجهات في كردستان العراق، وهو يعتبر أحد أهداف العملية الاستراتيجية التي قامت بها إيران في أربيل.

يذكر أنّ وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق مقتل 4 مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد الإسرائيلي من جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مبنى للموساد في أربيل.

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