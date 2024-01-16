رجل أعمال بارز بين قتلى الموساد في أربيل.. من هو؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكد المراسل أنّ الخارجية العراقية تحدثت عن مقتل رجل أعمال كردي - إسرائيلي بارز، يدعى بيشرو دزيي وهو مالك شركة "فالكون" للخدمات الأمنية.



وتابع أنّ لهذا الرجل دور كبير في تسهيل العلاقات التجارية لا سيما النفطية بين "إسرائيل" وبعض الجهات في كردستان العراق، وهو يعتبر أحد أهداف العملية الاستراتيجية التي قامت بها إيران في أربيل.



يذكر أنّ وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق مقتل 4 مسؤولين رفيعي المستوى في الموساد الإسرائيلي من جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مبنى للموساد في أربيل.

اقرأ أيضاً:

أول تعليق رسمي عراقي على الضربات الإيرانية على أربيل

أول رد أميركي على ضربات الحرس الثوري الإيراني