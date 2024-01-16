Tuesday, 16 January 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة أمر خاطئ

1/16/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب الوزير الإسرائيلي في المجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر باجتماع طارئ للمجلس؛ لبحث استمرار الحرب على غزة وطريقة إدارتها.

ورأى ساعر أن تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات في ظل الوضع القائم أمر خاطئ.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس. (الجزيرة نت)

MENAFN16012024000072011014ID1107728898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث