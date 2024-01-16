“عقار الزومبي” القاتل يغزو دولاً أفريقية



حسب الموقع العلمي فإن العقار، الذي يستعمله في الغالب شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، يتسبب في حالات خطيرة، مثل فقدان الوعي والانفصال التام عن الواقع، وأضرار نفسية وجسدية خطيرة أخرى، تحول متعاطيه إلى "زومبي".



عظام بشرية في "مخدر الزومبي"

يتكون عقار كوش من مزيج من القنب الهندي والفنتانيل ومادتي الترامادول والفورمالديهايد، وأشار الموقع إلى أن تقارير تتحدث عن إضافة عظام بشرية مطحونة إلى هذه المكونات.



كما أوضح موقع "ساينس أليرت" أن العصابات الإجرامية المحلية تقوم بترويج المواد التي تستعمل في تشكيل هذا العقار، لافتاً إلى أن "بعضها لها مصادر دولية".



بينما يزرع القنب على نطاق واسع في سيراليون، يُعتقد أن الفنتانيل يصنّع بشكل غير قانوني في مختبرات سرية في الصين، قبل شحنه إلى دول غرب أفريقيا.



كما أن للترامادول مصدراً مماثلاً، حيث يصنع في المختبرات غير القانونية بأنحاء مختلفة بآسيا، بحسب ""ساينس أليرت"، الذي ذكر أن حضور الفورمالديهايد في الخليط يسبب هلوسة قوية.



أما بالنسبة لعظام الإنسان، فيذكر الموقع ألا إجابة نهائية بشأن استعمالها في العقار المنتشر في دول غرب أفريقيا، أو أيضاً مصدرها، والسبب وراء دمجها في خليط "كوش".



بينما نقل الموقع عن أشخاص قولهم إن لصوص القبور يوفرون العظام البشرية من جثث موتى، ذاهبين إلى أن استعماله يرجع إلى مستوى الكبريت المرتفع في العظام والذي يمثل مخدّراً قوياً.



فيما يشير آخرون إلى أن حضور المخدرات في هذه العظام نفسها، خاصة إذا كانت تعود لمستخدم سابق للفنتانيل أو الترامادول.



مع ذلك، اعتبر الموقع أن هذين الاحتمالين غير مرجحين، مشيراً إلى أن مستويات الكبريت في العظام ليست عالية. كما أن حضور أي مادة مخدرة في العظام يكون أقل من المستوى المطلوب لإحداث تأثير فسيولوجي.



انتشار المخدر في دول غرب أفريقيا

تم الإبلاغ، عن رصد عقار "كوش" في كل من غينيا وليبيريا، اللتين تشتركان في حدود برية مع سيراليون، ما يجعل تدفق المخدرات إليها وفقاً لساينس أليرت.



فيما تختلف تأثيرات المخدر بحسب مستخدمه ومحتواه، إذ يسبب القنب مجموعة واسعة من التأثيرات، والتي تشمل النشوة والاسترخاء وحالة الوعي المتغيرة.



أما الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية للغاية، فيحدث حالة من النشوة والارتباك ويسبب النعاس من بين مجموعة واسعة من الآثار الجانبية الأخرى.



بالمثل، فإن الترامادول، وهو أيضاً مادة أفيونية، يؤدي إلى شعور مستعمليه بالنعاس والانفصال عن الواقع والأشياء التي تحدث من حولهم. -عربي بوست